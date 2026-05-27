Rus ordusu operasyona devam ediyor: Harkov ve Zaporojye bölgelerinde iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi'nde Granov, Zaporojye Bölgesi'nde ise Vozdvijenka yerleşimlerinin kontrolünü... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi’nde Granov, Zaporojye Bölgesi’nde ise Vozdvijenka olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.220 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi işletmelerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesislerini, uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma alanlarını, yakıt depolama tesislerini, ayrıca 144 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 adet Storm Shadow seyir füzesi ve 285 uçak tipi İHA önledi.
