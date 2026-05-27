Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, 24 yıllık eşine boşanma davası açtı: 'Kalp krizi geçirdim beni yalnız bıraktı'

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, 24 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Prof. Dr. Ercan, eşi Bosna-Hersek İstanbul eski Başkonsolosu Nidzara... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T10:50+0300

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, eşi Bosna-Hersek İstanbul eski Başkonsolosu Nidzara Ercan'a boşanma davası açtı. Prof. Dr. Ercan, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak eşinin kendini yalnız bıraktığını ve zorlu günleri tek başına sırtladığını belirterek şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını dile getirdi. Rüyamda gördüm demiştiSabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Bosna-Hersek İstanbul eski Başkonsolosu Nidzara Ercan 2002 yılında evlendi. Prof. Ercan'ın Bosna - Hersek'te tanıştığı bir arkadaşının daveti ile başlamıştı. İstanbul'da görüşmeye devam eden çift, yıldırım nikâhıyla hayatlarını birleştirmişti. Prof. Dr. Ercan evliliğini anlattığı bir röportajda, Nidzara Ercan ile evleneceğini iki yıl öncesinden rüyasında gördüğünü anlatmıştı. Kalp krizi geçirdim, yalnız bırakıldım dedi79 yaşındaki Prof. Dr. Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak aile birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi davayı kabul etti. Taraflar arasındaki çekişmeli boşanma davası önümüzdeki haftalarda görülecek.Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süre zarfında eşi tarafından yalnız bırakıldığını, zorlu günleri tek başına sırtladığını dile getirdi. Eşi Nidzara Ercan'la bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını bu durumun evliliklerini sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.Ahmet Ercan dilekçesinde eşi Nidzara'nın Beşiktaş'ta oturdukları evlerini kendisinin üzerine yapmasını istediğini ancak evin tek hissedarı olmadığı için bu durumun mümkün olmadığını söyledi.

