Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic mahkemeden istedi: 'Ömrümü hesaplayın'
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasındaki sular durulmuyor. Jahovic, eski eşinin kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığı için...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasındaki sular durulmuyor. Jahovic, eski eşinin kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığı için dava açtı ve mahkemeden 'kalan ömrünün hesaplanmasını' istedi.
Protokole uymadığı için dava açtı
Sabah'ın haberine göre, anlaşmaları olarak boşanan çift arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı. Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı.
Ne kadar ömrüm kaldı diye hesaplama istedi
Emina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği aracı geri aldığını ve protokolü ihlal ettiğini belirtti. Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.
Ya giderleri ödesin ya da araba alsın talebi
Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.