Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/mustafa-sandalin-eski-esi-emina-jahovic-mahkemeden-istedi-omrumu-hesaplayin-1106001515.html
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic mahkemeden istedi: 'Ömrümü hesaplayın'
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic mahkemeden istedi: 'Ömrümü hesaplayın'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasındaki sular durulmuyor. Jahovic, eski eşinin kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığı için... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T10:44+0300
2026-05-25T10:44+0300
yaşam
mustafa sandal
emina jahovic
boşanma
boşanma davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102630/94/1026309433_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_44948ff9128bab196a49a24c480f1e82.jpg
Mustafa Sandal ve 2018 yılında ayrıldığı eşi Emina Jahovic arasındaki kriz sürüyor. Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını belirten Jahovic yeniden dava açtı. Verdiği dilekçede ise geri kalan ortalama ömrünün hesaplanıp araç gider bedellerinin kendisine ödenmesini talep etti. Protokole uymadığı için dava açtıSabah'ın haberine göre, anlaşmaları olarak boşanan çift arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı. Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı.Ne kadar ömrüm kaldı diye hesaplama istediEmina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği aracı geri aldığını ve protokolü ihlal ettiğini belirtti. Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.Ya giderleri ödesin ya da araba alsın talebiEmina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/mustafa-sandala-mahkemeden-kotu-haber-eski-esine-ev-alacak-1104740642.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102630/94/1026309433_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_462c500a01dd6076376d93a56bccced8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa sandal, emina jahovic, boşanma, boşanma davası
mustafa sandal, emina jahovic, boşanma, boşanma davası

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic mahkemeden istedi: 'Ömrümü hesaplayın'

10:44 25.05.2026
© Fotoğraf : FacebookMustafa Sandal
Mustafa Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© Fotoğraf : Facebook
Abone ol
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasındaki sular durulmuyor. Jahovic, eski eşinin kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığı için dava açtı ve mahkemeden 'kalan ömrünün hesaplanmasını' istedi.
Mustafa Sandal ve 2018 yılında ayrıldığı eşi Emina Jahovic arasındaki kriz sürüyor. Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını belirten Jahovic yeniden dava açtı. Verdiği dilekçede ise geri kalan ortalama ömrünün hesaplanıp araç gider bedellerinin kendisine ödenmesini talep etti.

Protokole uymadığı için dava açtı

Sabah'ın haberine göre, anlaşmaları olarak boşanan çift arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı. Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı.
Emina Jahovic sosyal medya
Emina Jahovic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Emina Jahovic sosyal medya

Ne kadar ömrüm kaldı diye hesaplama istedi

Emina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği aracı geri aldığını ve protokolü ihlal ettiğini belirtti. Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.

Ya giderleri ödesin ya da araba alsın talebi

Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.
Mustafa Sandal sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2026
YAŞAM
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber: Eski eşine ev alacak
3 Nisan, 11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала