Petrol fiyatları düştü, akaryakıta indirim geldi: Benzin ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 95,29 dolardan işlem görüyor. Petrolün 100 doların altına düşmesiyle akaryakıt fiyatları da güncellendi. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,42 dolardan tamamladı.Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 artarak 95,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,70 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatları neden yükseldi?Petrol fiyatları, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından yükseldi. Söz konusu gelişmeler olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor. Gece saatlerinde taraflar arasında barış anlaşmasına yönelik umutlarla düşüş gösteren petrol kontratları, ABD'nin Güney İran'daki saldırıları ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti.Benzine indirim geldiBrent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesiyle akaryakıta bayram indirimi geldi.Petroldeki düşüş sonrası Kurban Bayramı'nın ilk gününden geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sistem kesintisi nedeniyle indirim pompaya 82 kuruş olarak yansıdı.Benzinin litresi kaç lira?Akaryakıt istasyonlarında yenilenen tabelalar sonrası, benzinin litresi İstanbul'da 64 lira seviyesine, Ankara ve İzmir'de ise 65 liraya geriledi.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

