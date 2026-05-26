Benzine indirim geliyor: Benzin fiyatları ne oldu?
Benzine, düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim yapılacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil...
2026-05-26T11:18+0300
Akaryakıt ürünlerinden benzine, düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim yapılacak.
Petrol fiyatları düştü: Pompaya da yansıyor
ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi.
Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı.
Benzine ne kadar indirim geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak.
Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 64,28 liraya, Ankara'da 65,26 liraya, İzmir'de 65,54 liraya, doğu illerinde ise 66,89 liraya gerilemesi bekleniyor.