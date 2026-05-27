Peskov: AB üyeliği birçok ülke için gerçekleşmemiş bir hayal olmaya devam ediyor
Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma planlarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, AB üyeliğinin birçok ülke için hala gerçekleşmemiş bir hayal olduğunu... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılma planlarına ilişkin sorusuna, AB üyeliğinin birçok ülke için gerçekleşmemiş bir hayal olmaya devam ettiği yanıtını verdi.
Peskov, "Her zaman kendinize, ‘bu bir hayal midir’ diye sormalısınız. Ve Ermenistan'ın Avrupa entegrasyonunun ne gibi kazanımlar sağlayabileceğini tartışmalısınız. Ancak Ermenistan'ın asıl Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinden elde ettiği kazanımlar olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, uzun yıllardır AB üyeliği sözü verilen Türkiye örneğini hatırlattı:
Bu havuç Türkiye'ye onlarca yıldır uzatılıyor, ama hedefe bir tülü yaklaşılamıyor. Sanki olacakmış gibi görünüyor ama sonuçta hiçbir şey olmuyor.