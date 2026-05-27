https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/peskov-ab-sozde-bir-muzakere-istegi-sergilerken-gercekte-kievi-savasa-itiyor-1106066223.html

Peskov: AB, sözde bir müzakere isteği sergilerken, gerçekte Kiev'i savaşa itiyor

Peskov: AB, sözde bir müzakere isteği sergilerken, gerçekte Kiev'i savaşa itiyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere arzusunu yalnızca sözde gösterdiğini, fiiliyatta ise Kiev’i savaşı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T18:09+0300

2026-05-27T18:09+0300

2026-05-27T18:09+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

avrupa birliği

ab

ukrayna

kiev

brüksel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna krizi bağlamında Rusya ile müzakerelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını samimi bulmadıklarını belirtti.Peskov, “Bu müzakerelere dair tartışmalar, bir tür sahte skolastik tartışmadan ibaret. Fiili adımlar ise sadece baskıyı artırmaya, Ukrayna’nın savaşmaya devam etmesine ve hiç kimseyle anlaşmamasına yönelik. Gerçek olan budur” ifadelerini kullandı.Peskov, Brüksel’in söylemi ile sahadaki eylemleri arasında büyük bir fark bulunduğunu belirterek, AB’nin, Kiev yönetimini çatışmayı sürdürmeye yönlendirdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/abd-ukraynanin-bm-bildirisine-katilmadi-1106050363.html

rusya

ukrayna

kiev

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, brüksel