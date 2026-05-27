Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Peskov: AB, sözde bir müzakere isteği sergilerken, gerçekte Kiev'i savaşa itiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere arzusunu yalnızca sözde gösterdiğini, fiiliyatta ise Kiev'i savaşı...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizi bağlamında Rusya ile müzakerelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını samimi bulmadıklarını belirtti.Peskov, "Bu müzakerelere dair tartışmalar, bir tür sahte skolastik tartışmadan ibaret. Fiili adımlar ise sadece baskıyı artırmaya, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesine ve hiç kimseyle anlaşmamasına yönelik. Gerçek olan budur" ifadelerini kullandı.Peskov, Brüksel'in söylemi ile sahadaki eylemleri arasında büyük bir fark bulunduğunu belirterek, AB'nin, Kiev yönetimini çatışmayı sürdürmeye yönlendirdiğini ifade etti.
18:09 27.05.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere arzusunu yalnızca sözde gösterdiğini, fiiliyatta ise Kiev’i savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna krizi bağlamında Rusya ile müzakerelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını samimi bulmadıklarını belirtti.
Peskov, “Bu müzakerelere dair tartışmalar, bir tür sahte skolastik tartışmadan ibaret. Fiili adımlar ise sadece baskıyı artırmaya, Ukrayna’nın savaşmaya devam etmesine ve hiç kimseyle anlaşmamasına yönelik. Gerçek olan budur” ifadelerini kullandı.
Peskov, Brüksel’in söylemi ile sahadaki eylemleri arasında büyük bir fark bulunduğunu belirterek, AB’nin, Kiev yönetimini çatışmayı sürdürmeye yönlendirdiğini ifade etti.
