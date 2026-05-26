ABD, Ukrayna’nın BM bildirisine katılmadı

Sputnik Türkiye

ABD, Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler’de (BM) sunduğu ve Ukrayna’daki duruma ilişkin hazırlanan ortak bildiriye katılmadı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T23:41+0300

ABD, Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Andrey Melnik tarafından okunan ve Ukrayna’daki duruma ilişkin ateşkes ve insani önlemler çağrısı içeren bildiriye taraf olmadı. Metne AB ülkeleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda destek verdi.Bildiride, “Tam, derhal ve şartsız bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz ve somut insani önlemlerin alınmasına yönelik acil ihtiyacı vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı. Melnik’e göre, bildiriye başta Avrupa Birliği ülkeleri ve AB’nin kendisi olmak üzere Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda destek verdi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırının “sabır taşını çatlatan” bir eşik olduğunu belirterek, Rus ordusunun karar alma merkezlerini ve komuta noktalarını sistemli olarak vuracağını duyurmuştu. Açıklamada, Kiev’in NATO uzmanlarıyla birlikte yedek parça temini, istihbarat paylaşımı ve hedef belirleme için kullandığı savunma sanayii işletmelerinin de meşru hedef sayılacağı kaydedilmişti. Ayrıca, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatik misyon personelinin Ukrayna başkentini mümkün olan en kısa sürede terk etme çağrısı yapılmıştı.22 Mayıs gecesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları, Starobelsk'teki bir kolej yurdunu hedef almıştı. Saldırı sırasında yurtta bulunan 86 öğrenciden 21'i hayatını kaybetmiş, 44'ü ise yaralanmıştı.

