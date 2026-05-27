Peş peşe 7 kez ameliyat olmuştu: Oyuncu Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı
Sputnik Türkiye
Peş peşe 7 ameliyat geçiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlığıyla ilgili son durumu paylaştı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T17:52+0300
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Yedi kez ameliyat olan ve hala sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü oyuncu, zorlandığını anlatırken, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor" dedi.
Yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini söylemişti
Son 2 yılda 7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroglu, rahminden miyom aldırmak için girdiği operasyonda yanlış bir işlem yapıldığını belirterek, "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." diye anlatmıştı. Tedavisi devam eden oyuncu, geçen günlerde 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullanmıştı.
Gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum
Son yaptığı paylaşımda çok zorlandığını anlatan Bekiroğlu yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor. Ne kadar burada aksini göstersem de, burada, Instagramda, sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum. Şu anda ve her kötü anımda hiç sıkılmadan ve şikayet etmeden yanımda olup, beni güldürdüğün ve sevdiğin için teşekkür ederim."