Peş peşe 7 kez ameliyat olmuştu: Oyuncu Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı
Peş peşe 7 ameliyat geçiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlığıyla ilgili son durumu paylaştı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Yedi kez ameliyat olan ve hala sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü oyuncu, zorlandığını anlatırken, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor" dedi. Yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini söylemişti Son 2 yılda 7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroglu, rahminden miyom aldırmak için girdiği operasyonda yanlış bir işlem yapıldığını belirterek, "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." diye anlatmıştı. Tedavisi devam eden oyuncu, geçen günlerde 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullanmıştı.Gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum Son yaptığı paylaşımda çok zorlandığını anlatan Bekiroğlu yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
17:52 27.05.2026
Aslı Bekiroğlu sosyal medya
Aslı Bekiroğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
Yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini söylemişti

Gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum

7 kez ameliyat olmuştu, Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla paylaştı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'
17 Nisan, 09:47
