https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/pasinyan-secimlerin-ardindan-yeni-anayasa-surecini-baslatacagiz-1106068065.html

Paşinyan: Seçimlerin ardından yeni anayasa sürecini başlatacağız

Paşinyan: Seçimlerin ardından yeni anayasa sürecini başlatacağız

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerinin ardından yeni anayasanın kabul edilmesi sürecini başlatacaklarını açıkladı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T22:30+0300

2026-05-27T22:30+0300

2026-05-27T22:30+0300

dünya

nikol paşinyan

ermenistan

seçim

anayasa

referandum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100236329_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4137032f41b442db26ba68012cc3b0eb.png

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ‘Armenia’ televizyonuna verdiği demeçte, 7 Haziran’daki parlamento seçimlerinden sonra partisinin çoğunluğu sağlaması halinde yeni anayasanın kabul edilmesi sürecini başlatacaklarını açıkladı. Paşinyan, anayasa konusunun 2020 yılından bu yana gündemlerinde olduğunu vurguladı.Paşinyan, “Anayasa meselesi bizim iç gündemimiz. 2020 yılından beri gündemimizde yeni bir anayasanın kabulü konusu var. Bu husus, ‘Sivil Sözleşme’ partimizin seçim programına da dahil edilmiştir. Yaklaşan seçimlerin ardından çoğunluğun oluşmasıyla birlikte yeni bir anayasanın kabulü sürecini başlatacağız” dedi.Yeni anayasanın en önemli görevinin devlet yapısının kurumsallaştırılması olduğunu vurgulayan Paşinyan, anayasanın referandum yoluyla kabul edilmesinin halk ile devlet arasındaki organik bağı güçlendireceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/peskov-ab-uyeligi-bircok-ulke-icin-gerceklesmemis-bir-hayal-olmaya-devam-ediyor-1106063558.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikol paşinyan, ermenistan, seçim, anayasa, referandum