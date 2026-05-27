Paşinyan: Seçimlerin ardından yeni anayasa sürecini başlatacağız
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinin ardından yeni anayasanın kabul edilmesi sürecini başlatacaklarını açıkladı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ‘Armenia’ televizyonuna verdiği demeçte, 7 Haziran’daki parlamento seçimlerinden sonra partisinin çoğunluğu sağlaması halinde yeni anayasanın kabul edilmesi sürecini başlatacaklarını açıkladı. Paşinyan, anayasa konusunun 2020 yılından bu yana gündemlerinde olduğunu vurguladı.
Paşinyan, “Anayasa meselesi bizim iç gündemimiz. 2020 yılından beri gündemimizde yeni bir anayasanın kabulü konusu var. Bu husus, ‘Sivil Sözleşme’ partimizin seçim programına da dahil edilmiştir. Yaklaşan seçimlerin ardından çoğunluğun oluşmasıyla birlikte yeni bir anayasanın kabulü sürecini başlatacağız” dedi.
Yeni anayasanın en önemli görevinin devlet yapısının kurumsallaştırılması olduğunu vurgulayan Paşinyan, anayasanın referandum yoluyla kabul edilmesinin halk ile devlet arasındaki organik bağı güçlendireceğini kaydetti.
