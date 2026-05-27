NASA’dan yeni keşif: 'Gezegende bulutlar kayalardan oluşuyor'
Sputnik Türkiye
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende kaya minerallerinden oluşan bulutların sabah ortaya çıkıp gece...
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende kaya minerallerinden oluşan bulutların sabah ortaya çıkıp gece kaybolduğunu tespit etti. Bilim insanları, keşfin ötegezegen araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtti.
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan gözlemler, WASP-94A b adlı dev ötegezegende sıra dışı bir hava döngüsünü ortaya çıkardı. Ötegezegen, Güneş Sistemi dışında bulunan, başka bir yıldızın etrafında dönen gezegenlere verilen isimdir.
Bilim insanları, gezegenin sabah tarafında kaya minerallerinden oluşan yoğun bulutların oluştuğunu, akşam tarafında ise bu bulutların neredeyse tamamen kaybolduğunu açıkladı.
Araştırma, bilim dergisi Science’ta yayımlandı.
Araştırmacılar, gezegeni yıldızının önünden geçerken gözlemledi. Böylece gezegenin sabah ve akşam tarafları ayrı ayrı incelendi.
Gözlemlerde sabah tarafında Dünya’daki kayalarda da bulunan magnezyum silikat minerallerinden oluşan yoğun bulutlar görüldü. Akşam tarafının ise büyük ölçüde bulutsuz olduğu tespit edildi.
Bilim insanlarına göre bulutların kaybolmasının iki olası nedeni bulunuyor:
Güçlü rüzgarların bulutları atmosferin derinliklerine sürüklemesi
Aşırı sıcaklık nedeniyle bulutların buharlaşması
Araştırmanın ortak yazarlarından Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi David Sing, "Gördüğümüz şey gezegenin iki tarafı arasında çok büyük bir hava farkıydı" dedi.
James Webb atmosferi daha net gösterdi
Araştırmanın ilk yazarı Sagnick Mukherjee, James Webb teleskobunun gezegenin farklı bölgelerini ayrı ayrı inceleme imkanı sunduğunu söyledi. Mukherjee, "JWST sayesinde bulut döngüsünü doğrudan görebildik" ifadelerini kullandı.
Yeni gözlemler ayrıca gezegenin kimyasal yapısına ilişkin önceki tahminleri de değiştirdi. Daha önce gezegende Jüpiter’den yüzlerce kat fazla oksijen ve karbon bulunduğu düşünülüyordu.
Ancak yeni veriler, WASP-94A b’nin Jüpiter’e çok daha yakın kimyasal özellikler taşıdığını gösterdi. Bilim insanları, benzer bulut döngülerinin başka ‘Sıcak Jüpiter’ türü gezegenlerde de görüldüğünü açıkladı.