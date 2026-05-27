Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/laosta-umut-operasyonu-magarada-8-gundur-mahsur-kalan-5-kisi-kurtarildi-1106061529.html
Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Laos’ta şiddetli yağışların ardından mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i, uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak çıkarıldı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T15:30+0300
2026-05-27T15:30+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106061201_0:139:1477:970_1920x0_80_0_0_c04b93919d4701417ee3d9429b4d3bc5.jpg
Laos’ta meydana gelen ani sel baskınları sonrası mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ kurtarıldı. Yetkililer, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Olay, Laos'un başkenti Vientiane’ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde yaşandı. Yetkililere göre 7 kişi, 19 Mayıs’ta mağaraya girdikten kısa süre sonra etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle içeride mahsur kaldı.Engebeli bölgede bulunan mağaranın çıkışının suyla kapanmasının ardından bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmalarına, Tayland'da 2018 yılında mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile farklı ülkelerden dalgıçların da katıldığı belirtildi. Yetkililer, yürütülen operasyon sonucu 5 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Kalan 2 kişiye ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Vatandaşların mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgedeki mağaranın altın arayan yerel halk tarafından sık sık ziyaret edildiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca, güvenlik riski nedeniyle vatandaşların mağaralara girmemesi yönünde daha önce uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/laostaki-su-basan-magarada-bir-haftadir-mahsur-kalan-7-koyluye-ulasmak-icin-zamana-karsi-1106025892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106061201_0:0:1477:1108_1920x0_80_0_0_c45b562643162a6d5a0b4ae9cd018c00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

15:30 27.05.2026
© REUTERS METTA THAM KALASIN RESCUELaos’ta umut operasyonu: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Laos’ta umut operasyonu: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© REUTERS METTA THAM KALASIN RESCUE
Abone ol
Laos’ta şiddetli yağışların ardından mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i, uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak çıkarıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Laos’ta meydana gelen ani sel baskınları sonrası mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ kurtarıldı. Yetkililer, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Olay, Laos'un başkenti Vientiane’ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde yaşandı. Yetkililere göre 7 kişi, 19 Mayıs’ta mağaraya girdikten kısa süre sonra etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle içeride mahsur kaldı.
© REUTERS METTA THAM KALASIN RESCUELaos’ta umut operasyonu: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Laos’ta umut operasyonu: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
Laos’ta umut operasyonu: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
© REUTERS METTA THAM KALASIN RESCUE
Engebeli bölgede bulunan mağaranın çıkışının suyla kapanmasının ardından bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışmalarına, Tayland'da 2018 yılında mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile farklı ülkelerden dalgıçların da katıldığı belirtildi. Yetkililer, yürütülen operasyon sonucu 5 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Kalan 2 kişiye ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Vatandaşların mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgedeki mağaranın altın arayan yerel halk tarafından sık sık ziyaret edildiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca, güvenlik riski nedeniyle vatandaşların mağaralara girmemesi yönünde daha önce uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
DÜNYA
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Dün, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала