https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/laosta-umut-operasyonu-magarada-8-gundur-mahsur-kalan-5-kisi-kurtarildi-1106061529.html

Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Laos’ta şiddetli yağışların ardından mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i, uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak çıkarıldı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T15:30+0300

2026-05-27T15:30+0300

2026-05-27T15:30+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106061201_0:139:1477:970_1920x0_80_0_0_c04b93919d4701417ee3d9429b4d3bc5.jpg

Laos’ta meydana gelen ani sel baskınları sonrası mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ kurtarıldı. Yetkililer, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Olay, Laos'un başkenti Vientiane’ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde yaşandı. Yetkililere göre 7 kişi, 19 Mayıs’ta mağaraya girdikten kısa süre sonra etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle içeride mahsur kaldı.Engebeli bölgede bulunan mağaranın çıkışının suyla kapanmasının ardından bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmalarına, Tayland'da 2018 yılında mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile farklı ülkelerden dalgıçların da katıldığı belirtildi. Yetkililer, yürütülen operasyon sonucu 5 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Kalan 2 kişiye ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Vatandaşların mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgedeki mağaranın altın arayan yerel halk tarafından sık sık ziyaret edildiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca, güvenlik riski nedeniyle vatandaşların mağaralara girmemesi yönünde daha önce uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/laostaki-su-basan-magarada-bir-haftadir-mahsur-kalan-7-koyluye-ulasmak-icin-zamana-karsi-1106025892.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60