https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/laosta-umut-operasyonu-magarada-8-gundur-mahsur-kalan-5-kisi-kurtarildi-1106061529.html
Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Laos’ta şiddetli yağışların ardından mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i, uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak çıkarıldı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T15:30+0300
2026-05-27T15:30+0300
2026-05-27T15:30+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106061201_0:139:1477:970_1920x0_80_0_0_c04b93919d4701417ee3d9429b4d3bc5.jpg
Laos’ta meydana gelen ani sel baskınları sonrası mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ kurtarıldı. Yetkililer, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Olay, Laos'un başkenti Vientiane’ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde yaşandı. Yetkililere göre 7 kişi, 19 Mayıs’ta mağaraya girdikten kısa süre sonra etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle içeride mahsur kaldı.Engebeli bölgede bulunan mağaranın çıkışının suyla kapanmasının ardından bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmalarına, Tayland'da 2018 yılında mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile farklı ülkelerden dalgıçların da katıldığı belirtildi. Yetkililer, yürütülen operasyon sonucu 5 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Kalan 2 kişiye ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Vatandaşların mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgedeki mağaranın altın arayan yerel halk tarafından sık sık ziyaret edildiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca, güvenlik riski nedeniyle vatandaşların mağaralara girmemesi yönünde daha önce uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/laostaki-su-basan-magarada-bir-haftadir-mahsur-kalan-7-koyluye-ulasmak-icin-zamana-karsi-1106025892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106061201_0:0:1477:1108_1920x0_80_0_0_c45b562643162a6d5a0b4ae9cd018c00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Laos’ta sel mağarayı kapattı: Mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Laos’ta şiddetli yağışların ardından mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i, uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak çıkarıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Laos’ta meydana gelen ani sel baskınları sonrası mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ kurtarıldı. Yetkililer, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Olay, Laos'un başkenti Vientiane’ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde yaşandı. Yetkililere göre 7 kişi, 19 Mayıs’ta mağaraya girdikten kısa süre sonra etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle içeride mahsur kaldı.
Engebeli bölgede bulunan mağaranın çıkışının suyla kapanmasının ardından bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışmalarına, Tayland'da 2018 yılında mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile farklı ülkelerden dalgıçların da katıldığı belirtildi. Yetkililer, yürütülen operasyon sonucu 5 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Kalan 2 kişiye ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Vatandaşların mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgedeki mağaranın altın arayan yerel halk tarafından sık sık ziyaret edildiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca, güvenlik riski nedeniyle vatandaşların mağaralara girmemesi yönünde daha önce uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.