https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/laostaki-su-basan-magarada-bir-haftadir-mahsur-kalan-7-koyluye-ulasmak-icin-zamana-karsi-1106025892.html

Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor

Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor

Sputnik Türkiye

Laos’ta altın aramak için girdikleri mağarada ani sel nedeniyle mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Dar, sarp kayalık ve suyla dolu... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T10:13+0300

2026-05-26T10:13+0300

2026-05-26T10:13+0300

dünya

laos

mağara

dalgıç

dalgıç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106026827_0:466:1320:1209_1920x0_80_0_0_084f375a79302c80082759c94e66fe37.jpg

Laos’ta mağara dalgıçları, su altında kalan bir mağarada yaklaşık bir haftadır mahsur kalan yedi köylüye ulaşmak için dar ve suyla dolu geçitlerde zorlu bir kurtarma operasyonu yürütüyor.Köylüler, geçen çarşamba günü Laos’un orta kesimindeki Xaisomboun eyaletindeki mağaraya altın aramak için girmişti. Ancak şiddetli yağışların yol açtığı ani sel baskını çıkışı kapattı. Laoslu ve Taylandlı ekipler bölgede ortak kurtarma çalışması yürütüyor.Deneyimli ekibin kurtarma operasyonu film ve belgesele konu olmuştu2018’de Tayland’da genç futbol takımının Tham Luang'daki mağaradan kurtarıldığı operasyonda görev alan iki Taylandlı ve bir Fin dalgıç da pazartesi günü bölgeye ulaştı. 12 çocuk ve antrenörlerinin bayıltılarak çıkartıldığı ve dünya çapında ses getiren bu kurtarma operasyonu daha sonra film ve belgesellere de konu olmuştu. “Thirteen Lives”, “The Rescue” ve “Thai Cave Rescue” gibi yapımlarda uzun saatler süren operasyonun detayları yer almıştı. Devlet medyası Laophattana News’e göre deneyimli ekip, mahsur kalan köylüleri kurtarma çalışmalarına katıldı.Kurtarma ekiplerinin mağaradaki kişilere ulaşabilmesi için 340 metrelik bir tünelden ilerlemesi gerekiyor. Operasyonu koordine eden gruplardan MTK Command and Control Center’a göre ekibin yolun büyük bölümünde emekleyerek ilerlemesi gerekiyor çünkü tünelin en dar noktası yalnızca 60 santimetre genişliğinde.Dar mağara sistemindeki oksijen seviyesini ve zehirli gazları takip etmek amacıyla ekipler su geçirmez kasklar, solunum maskeleri ve gaz ölçüm cihazları kullanıyor.Operasyon, geniş vadileri ve zengin maden yataklarıyla bilinen Xaisomboun eyaletindeki Long Tieng yakınlarında dağlık bir bölgede sürüyor.Yetkililerin olaydan haberdar olması, mağaranın çıkışı kapanmadan önce kaçmayı başaran bir grup üyesinin yardım çağrısı yapmasıyla mümkün oldu. Laos Halkı İçin Gönüllü Kurtarma ekibinin lideri Bounkham Luanglath, bölgede yaşayan köylülerin resmi uyarılara rağmen sık sık altın aramak için mağaraya girdiklerini söyledi.Mahsur kalan yedi kişinin hayatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/maldivlerdeki-en-kotu-dalis-kazasinda-hayatini-kaybeden-italyan-dalgiclardan-2sinin-cesedi-denizden-1105868392.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

laos, mağara, dalgıç, dalgıç