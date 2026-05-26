Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/laostaki-su-basan-magarada-bir-haftadir-mahsur-kalan-7-koyluye-ulasmak-icin-zamana-karsi-1106025892.html
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Sputnik Türkiye
Laos’ta altın aramak için girdikleri mağarada ani sel nedeniyle mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Dar, sarp kayalık ve suyla dolu... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T10:13+0300
2026-05-26T10:13+0300
dünya
laos
mağara
dalgıç
dalgıç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106026827_0:466:1320:1209_1920x0_80_0_0_084f375a79302c80082759c94e66fe37.jpg
Laos’ta mağara dalgıçları, su altında kalan bir mağarada yaklaşık bir haftadır mahsur kalan yedi köylüye ulaşmak için dar ve suyla dolu geçitlerde zorlu bir kurtarma operasyonu yürütüyor.Köylüler, geçen çarşamba günü Laos’un orta kesimindeki Xaisomboun eyaletindeki mağaraya altın aramak için girmişti. Ancak şiddetli yağışların yol açtığı ani sel baskını çıkışı kapattı. Laoslu ve Taylandlı ekipler bölgede ortak kurtarma çalışması yürütüyor.Deneyimli ekibin kurtarma operasyonu film ve belgesele konu olmuştu2018’de Tayland’da genç futbol takımının Tham Luang'daki mağaradan kurtarıldığı operasyonda görev alan iki Taylandlı ve bir Fin dalgıç da pazartesi günü bölgeye ulaştı. 12 çocuk ve antrenörlerinin bayıltılarak çıkartıldığı ve dünya çapında ses getiren bu kurtarma operasyonu daha sonra film ve belgesellere de konu olmuştu. “Thirteen Lives”, “The Rescue” ve “Thai Cave Rescue” gibi yapımlarda uzun saatler süren operasyonun detayları yer almıştı. Devlet medyası Laophattana News’e göre deneyimli ekip, mahsur kalan köylüleri kurtarma çalışmalarına katıldı.Kurtarma ekiplerinin mağaradaki kişilere ulaşabilmesi için 340 metrelik bir tünelden ilerlemesi gerekiyor. Operasyonu koordine eden gruplardan MTK Command and Control Center’a göre ekibin yolun büyük bölümünde emekleyerek ilerlemesi gerekiyor çünkü tünelin en dar noktası yalnızca 60 santimetre genişliğinde.Dar mağara sistemindeki oksijen seviyesini ve zehirli gazları takip etmek amacıyla ekipler su geçirmez kasklar, solunum maskeleri ve gaz ölçüm cihazları kullanıyor.Operasyon, geniş vadileri ve zengin maden yataklarıyla bilinen Xaisomboun eyaletindeki Long Tieng yakınlarında dağlık bir bölgede sürüyor.Yetkililerin olaydan haberdar olması, mağaranın çıkışı kapanmadan önce kaçmayı başaran bir grup üyesinin yardım çağrısı yapmasıyla mümkün oldu. Laos Halkı İçin Gönüllü Kurtarma ekibinin lideri Bounkham Luanglath, bölgede yaşayan köylülerin resmi uyarılara rağmen sık sık altın aramak için mağaraya girdiklerini söyledi.Mahsur kalan yedi kişinin hayatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/maldivlerdeki-en-kotu-dalis-kazasinda-hayatini-kaybeden-italyan-dalgiclardan-2sinin-cesedi-denizden-1105868392.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106026827_0:342:1320:1332_1920x0_80_0_0_ba4fcd4381e77ac06f06935dc2fada58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
laos, mağara, dalgıç, dalgıç
laos, mağara, dalgıç, dalgıç

Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor

10:13 26.05.2026
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center
Abone ol
Laos’ta altın aramak için girdikleri mağarada ani sel nedeniyle mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Dar, sarp kayalık ve suyla dolu tünellerde ilerleyen uluslararası kurtarma ekipleri, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan köylülerin hayatta olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.
Laos’ta mağara dalgıçları, su altında kalan bir mağarada yaklaşık bir haftadır mahsur kalan yedi köylüye ulaşmak için dar ve suyla dolu geçitlerde zorlu bir kurtarma operasyonu yürütüyor.
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center
Köylüler, geçen çarşamba günü Laos’un orta kesimindeki Xaisomboun eyaletindeki mağaraya altın aramak için girmişti. Ancak şiddetli yağışların yol açtığı ani sel baskını çıkışı kapattı.
Laoslu ve Taylandlı ekipler bölgede ortak kurtarma çalışması yürütüyor.

Deneyimli ekibin kurtarma operasyonu film ve belgesele konu olmuştu

2018’de Tayland’da genç futbol takımının Tham Luang'daki mağaradan kurtarıldığı operasyonda görev alan iki Taylandlı ve bir Fin dalgıç da pazartesi günü bölgeye ulaştı. 12 çocuk ve antrenörlerinin bayıltılarak çıkartıldığı ve dünya çapında ses getiren bu kurtarma operasyonu daha sonra film ve belgesellere de konu olmuştu. “Thirteen Lives”, “The Rescue” ve “Thai Cave Rescue” gibi yapımlarda uzun saatler süren operasyonun detayları yer almıştı.
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center
Devlet medyası Laophattana News’e göre deneyimli ekip, mahsur kalan köylüleri kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kurtarma ekiplerinin mağaradaki kişilere ulaşabilmesi için 340 metrelik bir tünelden ilerlemesi gerekiyor. Operasyonu koordine eden gruplardan MTK Command and Control Center’a göre ekibin yolun büyük bölümünde emekleyerek ilerlemesi gerekiyor çünkü tünelin en dar noktası yalnızca 60 santimetre genişliğinde.
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center
Dar mağara sistemindeki oksijen seviyesini ve zehirli gazları takip etmek amacıyla ekipler su geçirmez kasklar, solunum maskeleri ve gaz ölçüm cihazları kullanıyor.
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center
Operasyon, geniş vadileri ve zengin maden yataklarıyla bilinen Xaisomboun eyaletindeki Long Tieng yakınlarında dağlık bir bölgede sürüyor.
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
© Fotoğraf : MTK Command and Control Center
Yetkililerin olaydan haberdar olması, mağaranın çıkışı kapanmadan önce kaçmayı başaran bir grup üyesinin yardım çağrısı yapmasıyla mümkün oldu. Laos Halkı İçin Gönüllü Kurtarma ekibinin lideri Bounkham Luanglath, bölgede yaşayan köylülerin resmi uyarılara rağmen sık sık altın aramak için mağaraya girdiklerini söyledi.
Mahsur kalan yedi kişinin hayatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Maldivler'de hayatını kaybeden İtalyan dalgıçları arama çalışması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
DÜNYA
Maldivler'deki en kötü dalış kazasında hayatını kaybeden İtalyan dalgıçlardan 2'sinin cesedi denizden çıkarıldı
20 Mayıs, 01:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала