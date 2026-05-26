Laos'taki su basan mağarada bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarışılıyor
Laos’ta altın aramak için girdikleri mağarada ani sel nedeniyle mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Dar, sarp kayalık ve suyla dolu tünellerde ilerleyen uluslararası kurtarma ekipleri, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan köylülerin hayatta olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.
Köylüler, geçen çarşamba günü Laos’un orta kesimindeki Xaisomboun eyaletindeki mağaraya altın aramak için girmişti. Ancak şiddetli yağışların yol açtığı ani sel baskını çıkışı kapattı.
Laoslu ve Taylandlı ekipler bölgede ortak kurtarma çalışması yürütüyor.
Deneyimli ekibin kurtarma operasyonu film ve belgesele konu olmuştu
2018’de Tayland’da genç futbol takımının Tham Luang'daki mağaradan kurtarıldığı operasyonda görev alan iki Taylandlı ve bir Fin dalgıç da pazartesi günü bölgeye ulaştı. 12 çocuk ve antrenörlerinin bayıltılarak çıkartıldığı ve dünya çapında ses getiren bu kurtarma operasyonu daha sonra film ve belgesellere de konu olmuştu. “Thirteen Lives”, “The Rescue” ve “Thai Cave Rescue” gibi yapımlarda uzun saatler süren operasyonun detayları yer almıştı.
Devlet medyası Laophattana News’e göre deneyimli ekip, mahsur kalan köylüleri kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kurtarma ekiplerinin mağaradaki kişilere ulaşabilmesi için 340 metrelik bir tünelden ilerlemesi gerekiyor. Operasyonu koordine eden gruplardan MTK Command and Control Center’a göre ekibin yolun büyük bölümünde emekleyerek ilerlemesi gerekiyor çünkü tünelin en dar noktası yalnızca 60 santimetre genişliğinde.
Dar mağara sistemindeki oksijen seviyesini ve zehirli gazları takip etmek amacıyla ekipler su geçirmez kasklar, solunum maskeleri ve gaz ölçüm cihazları kullanıyor.
Operasyon, geniş vadileri ve zengin maden yataklarıyla bilinen Xaisomboun eyaletindeki Long Tieng yakınlarında dağlık bir bölgede sürüyor.
Yetkililerin olaydan haberdar olması, mağaranın çıkışı kapanmadan önce kaçmayı başaran bir grup üyesinin yardım çağrısı yapmasıyla mümkün oldu. Laos Halkı İçin Gönüllü Kurtarma ekibinin lideri Bounkham Luanglath, bölgede yaşayan köylülerin resmi uyarılara rağmen sık sık altın aramak için mağaraya girdiklerini söyledi.
Mahsur kalan yedi kişinin hayatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.