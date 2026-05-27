Arda Güler Dünya Kupası öncesi müjdeyi verdi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. İzinli ve sakat oyuncular nedeniyle eksik kadroyla yapılan antrenmanda yer almayan Arda Güler’den sevindiren haber geldi: “Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi”
Takımda Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç izinli oldukları için çalışmada yer almadı.
Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.
"Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi."
“Fenerbahçe’de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı. Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi."
"Modric inanılmaz bir oyuncu. Onla oynadığım için, futbol hakkında konuştuğum için, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri."
"Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum."
"Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim."
"Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım."
"Mbappe ile futbola bakış açımız gerçekten çok benziyor. Sahada özel bir uyumumuz var. Kendisi inanılmaz bir oyuncu olmasının yanında, saha dışında da çok iyi bir insan."
"Montella çok güzel bir Milli Takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam."
"Milli Takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor."
"Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz."