Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Kadir İnanır'ın sağlık durumu
2026-05-27T09:59+0300
Jülide Kural, geçtiğimiz haftalarda akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın hastanedeki tedavi sürüyor. Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
'Olumlu konuşmak için çok erken'
Kural, "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" dedi.
Öte yandan Kadir İnanır’ın akciğerindeki tümör nedeniyle zatürresini çok daha ağır geçirdiği tespit edildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirterek, "Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor" ifadelerini kullandı.