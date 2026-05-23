Kadir İnanır entübe edilmişti: Usta sanatçının sağlık durumu nasıl?

Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Yeşilçam'ın usta aktörü Kadir İnanır entübe edildi. Sağlık durumu merak konusu olan sanatçının yeğeni Levent... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T11:06+0300

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır sağlık durumu ile sevenlerini derinden üzdü. Bir süredir zatürre teşhisi nedeniyle hastanede yoğun bakım altında tutulan usta sanatçı, durumunun ağırlaşması üzerine önceki akşam doktorları tarafından entübe edildi. Gelişme üzerine hayranları ve sinema dünyası yasa boğulurken, hastaneden gelecek olumlu haberler beklenmeye başladı.Levent İnanır amcasının son durumunu açıkladı: "Yeterince oksijen alamıyor"Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi ve tedavi süreciyle ilgili ilk net açıklama, kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır tarafından yapıldı. Amcasının solunum sıkıntısı yaşadığını belirten Levent İnanır, "Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değeri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, Allah sevenlerine bağışlayacaktır" diyerek dualar beklediklerini ifade etti.Entübe Edilmeden Önceki Son Sözleri DuygulandırdıUsta oyuncu Kadir İnanır’ın bilinci kapanmadan ve entübe edilmeden hemen önce çevresindekilerle olan iletişimi ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yeğeniyle yaptığı son görüşmeyi aktaran Levent İnanır, amcasının o anlarda bile ailesini düşündüğünü ve espri yeteneğini kaybetmediğini şu sözlerle dile getirdi:Yeşilçam'ın usta jönü Kadir İnanır, hastanede verdiği yaşam mücadelesinde hem ailesine moral vermeye çalıştı hem de metanetini korudu. Doktorların usta sanatçıyı yakından takip ettiği ve durumunun stabil hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

