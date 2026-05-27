İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 6

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanıyor. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul bayramda boşaldı. Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil yolları gibi ana arterlerde de sakinlik gözleniyor.Kentin en yoğun noktalarından Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.Trafik yoğunluğu nasıl?Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 8, Anadolu Yakası'nda yüzde 6, kent genelinde ise yüzde 6 olarak ölçüldü.

