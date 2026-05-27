Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/istanbulda-bayram-sabahi-yollar-bos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-6-1106055327.html
İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 6
İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 6
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanıyor. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T10:38+0300
2026-05-27T10:38+0300
yaşam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
anadolu yakası
avrupa yakası
i̇stanbul
avrasya tüneli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106055433_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_348ebf1d106254a15a1036ddfeb6f539.jpg
İstanbul bayramda boşaldı. Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil yolları gibi ana arterlerde de sakinlik gözleniyor.Kentin en yoğun noktalarından Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.Trafik yoğunluğu nasıl?Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 8, Anadolu Yakası'nda yüzde 6, kent genelinde ise yüzde 6 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kurban-pazarlarinda-hareketlilik-suruyor-istanbulda-ekipler-denetime-cikti-1106016754.html
anadolu yakası
avrupa yakası
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106055433_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e547e07136fc774ec040b8c822ba4f18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu yakası, avrupa yakası, i̇stanbul, avrasya tüneli
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu yakası, avrupa yakası, i̇stanbul, avrasya tüneli

İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 6

10:38 27.05.2026
İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı
İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
Abone ol
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanıyor.
İstanbul bayramda boşaldı.
Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.
İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.
TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil yolları gibi ana arterlerde de sakinlik gözleniyor.
Kentin en yoğun noktalarından Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

Trafik yoğunluğu nasıl?

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 8, Anadolu Yakası'nda yüzde 6, kent genelinde ise yüzde 6 olarak ölçüldü.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
TÜRKİYE
Kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor: İstanbul'da ekipler denetime çıktı
25 Mayıs, 18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала