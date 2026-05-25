Kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor: İstanbul'da ekipler denetime çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi Pendik Geçici Kurban Satış Alanı’ndaki denetimlerde hayvanların sağlık raporları, küpe ve pasaport bilgileri kontrol edildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T18:31+0300
Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk sürerken, satışların bayrama kadar artması bekleniyor.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, İstanbul’a şu ana kadar 36 binden fazla büyükbaş ve 32 binden fazla küçükbaş hayvan sevki yapıldığını açıkladı.Pendik Geçici Kurban Satış Alanı’ndaki denetimlerde hayvanların küpe, pasaport ve sağlık raporları incelenirken, İstanbul genelinde yaklaşık 940 geçici kurban satış ve kesim alanının belgelendirildiği bildirildi.
