https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/unifilden-kritik-rapor-lubnanda-bir-gunde-91-hava-sahasi-ihlali-1106055178.html
UNIFIL'den kritik rapor: Lübnan'da bir günde 91 hava sahası ihlali
UNIFIL'den kritik rapor: Lübnan'da bir günde 91 hava sahası ihlali
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin, dün, nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T10:32+0300
2026-05-27T10:32+0300
2026-05-27T10:32+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
lübnan
i̇srail
unifil
hizbullah
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044012_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_ee412b99cfabd506ff26e4813962117d.jpg
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM barış gücü görevlilerinin, Lübnan'ın güneyinde "İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini" gözlemlediğini belirtti.Haq, "Ateşkese rağmen UNIFIL, dün 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bu, 17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en yüksek sayı." dedi.Haq, UNIFIL'in dün İsrail güçlerince 399, Hizbullah'a atfedilen 11 ateş açma olayının tespit edildiğini aktardığını söyledi.UNIFIL'in, hafta sonu boyunca İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde yüksek yoğunlukta faaliyetlerine devam ettiğini belirttiğini dile getiren Haq, bunlar arasında "zırhlı hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları, sürekli lojistik trafiği ile topçu bombardımanı, havan topu ateşi ve roket isabetleri" olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/israil-lubnan-ateskesi-uzatildi-1105773333.html
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044012_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a5eb4449ee4b09a8fa38bb216835f158.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, i̇srail, unifil, hizbullah, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
lübnan, i̇srail, unifil, hizbullah, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
UNIFIL'den kritik rapor: Lübnan'da bir günde 91 hava sahası ihlali
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin, dün, nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM barış gücü görevlilerinin, Lübnan'ın güneyinde "İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini" gözlemlediğini belirtti.
Haq, "Ateşkese rağmen UNIFIL, dün 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bu, 17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en yüksek sayı." dedi.
Haq, UNIFIL'in dün İsrail güçlerince 399, Hizbullah'a atfedilen 11 ateş açma olayının tespit edildiğini aktardığını söyledi.
UNIFIL'in, hafta sonu boyunca İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde yüksek yoğunlukta faaliyetlerine devam ettiğini belirttiğini dile getiren Haq, bunlar arasında "zırhlı hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları, sürekli lojistik trafiği ile topçu bombardımanı, havan topu ateşi ve roket isabetleri" olduğunu kaydetti.