Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/unifilden-kritik-rapor-lubnanda-bir-gunde-91-hava-sahasi-ihlali-1106055178.html
UNIFIL'den kritik rapor: Lübnan'da bir günde 91 hava sahası ihlali
UNIFIL'den kritik rapor: Lübnan'da bir günde 91 hava sahası ihlali
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin, dün, nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T10:32+0300
2026-05-27T10:32+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
lübnan
i̇srail
unifil
hizbullah
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044012_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_ee412b99cfabd506ff26e4813962117d.jpg
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM barış gücü görevlilerinin, Lübnan'ın güneyinde "İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini" gözlemlediğini belirtti.Haq, "Ateşkese rağmen UNIFIL, dün 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bu, 17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en yüksek sayı." dedi.Haq, UNIFIL'in dün İsrail güçlerince 399, Hizbullah'a atfedilen 11 ateş açma olayının tespit edildiğini aktardığını söyledi.UNIFIL'in, hafta sonu boyunca İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde yüksek yoğunlukta faaliyetlerine devam ettiğini belirttiğini dile getiren Haq, bunlar arasında "zırhlı hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları, sürekli lojistik trafiği ile topçu bombardımanı, havan topu ateşi ve roket isabetleri" olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/israil-lubnan-ateskesi-uzatildi-1105773333.html
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044012_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a5eb4449ee4b09a8fa38bb216835f158.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, i̇srail, unifil, hizbullah, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
lübnan, i̇srail, unifil, hizbullah, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

UNIFIL'den kritik rapor: Lübnan'da bir günde 91 hava sahası ihlali

10:32 27.05.2026
© AP Photo / Ariel SchalitUN peacekeepers (UNIFIL) seen along the Lebanese side of the border with Israel, seen from Israel, Thursday, July 6, 2023
UN peacekeepers (UNIFIL) seen along the Lebanese side of the border with Israel, seen from Israel, Thursday, July 6, 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin, dün, nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM barış gücü görevlilerinin, Lübnan'ın güneyinde "İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini" gözlemlediğini belirtti.
Haq, "Ateşkese rağmen UNIFIL, dün 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bu, 17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en yüksek sayı." dedi.
Haq, UNIFIL'in dün İsrail güçlerince 399, Hizbullah'a atfedilen 11 ateş açma olayının tespit edildiğini aktardığını söyledi.
UNIFIL'in, hafta sonu boyunca İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde yüksek yoğunlukta faaliyetlerine devam ettiğini belirttiğini dile getiren Haq, bunlar arasında "zırhlı hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları, sürekli lojistik trafiği ile topçu bombardımanı, havan topu ateşi ve roket isabetleri" olduğunu kaydetti.
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
DÜNYA
İsrail-Lübnan ateşkesi uzatıldı
15 Mayıs, 21:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала