Gece geç saatlerde telefon alışkanlığının ergenlere zararı araştırmayla ortaya kondu

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, gençlerin büyük bölümünün okul gecelerinde geç saatlere kadar telefon kullandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre gece ekran...

2026-05-27T12:43+0300

Gençlerin gece geç saatlere kadar telefon kullanması, uyku düzenlerini ciddi şekilde etkiliyor. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, özellikle okul gecelerinde ergenlerin büyük bölümünün yeterince uyuyamadığını ve bunun başlıca nedenlerinden birinin telefon kullanımı olduğunu ortaya koydu.Araştırma, ABD’de yürütülen “Ergen Beyin Bilişsel Gelişim Çalışması” kapsamında toplandı. Çalışmada gençlerin gece saatlerinde telefonlarını ne kadar kullandıkları ve bunun uyku üzerindeki etkileri incelendi. Verileri analiz eden ekipte yer alan Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Kampüsü Pediatri Bölümü Doçenti Dr. Jason M. Nagata, gençlerin yarısından fazlasının gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında en az bir saat telefon kullandığını söyledi. Araştırmaya göre gençlerin önemli bir bölümü gece yarısı 00.00 ile 04.00 arasında da telefonlarıyla vakit geçiriyor.Amerikan Pediatri Akademisi ile Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, ergenlerin her gece 8 ila 10 saat uyumasını öneriyor. Ancak uzmanlara göre geç saatlere kadar ekran başında kalmak bu sürenin karşılanmasını zorlaştırıyor.Araştırma doğrudan “telefon kullanımı şu hastalığa yol açıyor” sonucuna ulaşmasa da, önceki bilimsel çalışmalar yetersiz uykunun gençler üzerinde ciddi etkiler yarattığını gösteriyor. Brown Üniversitesi’nden uyku uzmanı Prof. Dr. Mary A. Carskadon’a göre uyku eksikliği, gençlerin gün içinde öğrenme ve dikkat becerilerini olumsuz etkiliyor. Yeterince uyumayan gençler bilgileri akılda tutmakta zorlanabiliyor.Uzmanlar, ergenlik döneminin yoğun öğrenme süreci olduğuna dikkat çekiyor. Okul başarısından sosyal ilişkilere kadar birçok alanda beynin dinlenmiş olmasının büyük önem taşıdığı belirtiliyor.Ruh sağlığını da etkiliyorAraştırmalara göre yetersiz uyku yalnızca öğrenmeyi değil, ruh sağlığını da etkiliyor. Daha az uyuyan gençlerin kendilerini daha kaygılı, sinirli, yorgun ve duygusal olarak daha hassas hissettikleri belirlendi. Uzmanlar, uzun süreli uyku eksikliğinin depresyon ve anksiyete riskini artırabileceğini ifade ediyor.Telefonların yalnızca uyku saatini geciktirmediği, gece boyunca gelen bildirimlerin de uykuyu böldüğü vurgulanıyor. Titreşim, ekran ışığı ve mesaj sesleri nedeniyle gençlerin gece sık sık uyandığı belirtiliyor. Yapılan başka bir analizde gençlerin yüzde 17’sinin gece telefon aramaları, mesajlar veya e-postalar nedeniyle uykudan uyandığı ortaya çıktı. Yaklaşık yüzde 20’si ise gece uyandığında tekrar telefon kullandığını söyledi.Uzmanlara göre gece boyunca telefona bakma alışkanlığı, beynin yeniden uyarılmasına neden oluyor ve kişinin tekrar uykuya dalmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle gençlerin yatmadan önce ekran süresini azaltmasını ve telefon bildirimlerini kapatmasını öneriyor.

