https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/finlandiyadan-ukraynaya-uyari-hava-sahamizi-rusyaya-saldirmak-icin-kullanmayin-1106064606.html

Finlandiya’dan Ukrayna’ya uyarı: 'Hava sahamızı Rusya'ya saldırmak için kullanmayın'

Finlandiya’dan Ukrayna’ya uyarı: 'Hava sahamızı Rusya'ya saldırmak için kullanmayın'

Sputnik Türkiye

Helsinki yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın kuzeybatısını hedef alan operasyonlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklayarak Kiev’e sınırlama... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T17:18+0300

2026-05-27T17:18+0300

2026-05-27T17:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

kaja kallas

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

finlandiya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106063544_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2c847ca839b9e7471da77875a4230cce.jpg

Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Finlandiya, topraklarının ve hava sahasının Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini Ukrayna’ya kesin bir dille iletti. Fin yetkililerin bu konudaki uyarıları Kiev yönetimine doğrudan aktardığı belirtilirken, Helsinki’nin Ukrayna ordusunun operasyon hazırlıklarına dahil olduğu yönündeki iddialar da açıkça reddedildi.Konuya ilişkin bir açıklama yapan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Finlandiya hava sahasının Rusya topraklarını vurmak amacıyla kullanılmasının tamamen yasak olduğunu vurguladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da bu duruşu destekleyen bir pozisyon alırken, Finlandiya makamlarının kendi vatandaşlarını 'insansız hava aracı olaylarının muhtemelen arkasının kesilmeyeceği' konusunda uyardığı bildirilmişti.Baltık ülkelerinden de benzer adımlar geliyorAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce yaptığı bir açıklamada, Baltık ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’yı vurması için hava sahalarını açmadığını belirtmişti. Bu doğrultuda Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de insansız hava araçlarının uçuşu da dahil, hava sahasının Ukrayna tarafından kullanılmasına hiçbir şekilde izin vermediklerini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/ukrayna-ordusu-harkovda-kendi-askerlerini-vurdu-1106060892.html

rusya

ukrayna

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaja kallas, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, finlandiya