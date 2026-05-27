Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Finlandiya’dan Ukrayna’ya uyarı: 'Hava sahamızı Rusya'ya saldırmak için kullanmayın'
Helsinki yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın kuzeybatısını hedef alan operasyonlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklayarak Kiev'e sınırlama... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Finlandiya, topraklarının ve hava sahasının Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini Ukrayna'ya kesin bir dille iletti. Fin yetkililerin bu konudaki uyarıları Kiev yönetimine doğrudan aktardığı belirtilirken, Helsinki'nin Ukrayna ordusunun operasyon hazırlıklarına dahil olduğu yönündeki iddialar da açıkça reddedildi.Konuya ilişkin bir açıklama yapan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Finlandiya hava sahasının Rusya topraklarını vurmak amacıyla kullanılmasının tamamen yasak olduğunu vurguladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da bu duruşu destekleyen bir pozisyon alırken, Finlandiya makamlarının kendi vatandaşlarını 'insansız hava aracı olaylarının muhtemelen arkasının kesilmeyeceği' konusunda uyardığı bildirilmişti.Baltık ülkelerinden de benzer adımlar geliyorAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce yaptığı bir açıklamada, Baltık ülkelerinin Ukrayna'ya Rusya'yı vurması için hava sahalarını açmadığını belirtmişti. Bu doğrultuda Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de insansız hava araçlarının uçuşu da dahil, hava sahasının Ukrayna tarafından kullanılmasına hiçbir şekilde izin vermediklerini dile getirmişti.
17:18 27.05.2026
Helsinki yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın kuzeybatısını hedef alan operasyonlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklayarak Kiev’e sınırlama getirdi.
Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Finlandiya, topraklarının ve hava sahasının Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini Ukrayna’ya kesin bir dille iletti.

Fin yetkililerin bu konudaki uyarıları Kiev yönetimine doğrudan aktardığı belirtilirken, Helsinki’nin Ukrayna ordusunun operasyon hazırlıklarına dahil olduğu yönündeki iddialar da açıkça reddedildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Finlandiya hava sahasının Rusya topraklarını vurmak amacıyla kullanılmasının tamamen yasak olduğunu vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da bu duruşu destekleyen bir pozisyon alırken, Finlandiya makamlarının kendi vatandaşlarını 'insansız hava aracı olaylarının muhtemelen arkasının kesilmeyeceği' konusunda uyardığı bildirilmişti.

Baltık ülkelerinden de benzer adımlar geliyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce yaptığı bir açıklamada, Baltık ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’yı vurması için hava sahalarını açmadığını belirtmişti.

Bu doğrultuda Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de insansız hava araçlarının uçuşu da dahil, hava sahasının Ukrayna tarafından kullanılmasına hiçbir şekilde izin vermediklerini dile getirmişti.
