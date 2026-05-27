Bir bardak musluk suyu için 7 yıllık hukuk savaşı verdi
Bir bardak musluk suyu için 7 yıllık hukuk savaşı verdi
İtalya'da bir turistin kaldığı otelden ücretsiz musluk suyu talebiyle başlayan hukuk mücadelesi, ülkenin en yüksek mahkemesine kadar taşındı. Mahkeme, restoran... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
Bir bardak musluk suyu için 7 yıllık hukuk savaşı verdi

11:36 27.05.2026
© AA
Bardak su - Sputnik Türkiye, 27.05.2026
İtalya'da bir turistin kaldığı otelden ücretsiz musluk suyu talebiyle başlayan hukuk mücadelesi, ülkenin en yüksek mahkemesine kadar taşındı. Mahkeme, restoran ve otellerin müşterilere musluk suyu sunmak zorunda olmadığına hükmetti.
İtalya'da bir turistin kayak tatili sırasında yaşadığı “musluk suyu” tartışması, yıllar süren davanın ardından ülke gündemine taşındı. İtalya Yargıtayı, restoran ve otellerin müşterilere ücretsiz musluk suyu verme zorunluluğu bulunmadığına karar verdi.

7 yıl süren 'musluk suyu' davası

Dava, 2019 yılında İtalya’nın Dolomitler bölgesindeki Corvara kasabasında bulunan beş yıldızlı bir otelde yaşanan olayla başladı. Noel ve yılbaşı döneminde otelde konaklayan kadın turist, akşam yemeklerinde musluk suyu talep ettiğini ve hatta bunun için ödeme yapmayı teklif ettiğini söyledi.
Ancak otel yönetimi bu talebi reddetti. İtalyan basınındaki haberlere göre turist, her akşam masasında yaklaşık 7 euro değerinde 0.75 litrelik şişe maden suyu buldu.
Kadın turist, konaklaması boyunca “musluk suyu tüketme hakkının sürekli reddedildiğini ve şişelenmiş su satın almaya zorlandığını” savunarak dava açtı. Dava dosyasında suyun “evrensel bir insan hakkı” ve “temel ihtiyaç” olduğu görüşüne yer verildi.
Turist ayrıca, restoran ya da otel hizmetinin yalnızca yatak ve oda hizmetinden ibaret olmadığını, musluk suyunun da temel hizmetin bir parçası sayılması gerektiğini ileri sürdü.

Dava İtalya'nın en yüksek mahkemesine taşındı

Maddi zarar ve yaşadığı stres nedeniyle yaklaşık 2 bin 700 euro tazminat talep eden kadın, ilk derece ve temyiz mahkemelerinde davayı kaybetti. Son olarak dosya İtalya’nın en yüksek mahkemesi olan yargıtaya taşındı.
Mahkeme ise ülkede restoran ya da otel işletmelerinin müşterilere musluk suyu sunmasını zorunlu kılan herhangi bir yasa bulunmadığına hükmederek davayı reddetti.
