Amerikan medyası: ABD, olası bir çatışmada Avrupa'ya gönderebileceği asker sayısını azaltıyor
ABD basınında yayınlanan bir habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olası bir kriz durumunda NATO müttefikleriyle mevcut anlaşmalar kapsamında Avrupa'ya...
Wall Street Journal'ın (WSJ) kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Pentagon, olası bir kriz durumunda NATO müttefikleriyle mevcut anlaşmalar kapsamında Avrupa'ya konuşlandırılan asker sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldı.Gazeteye konuşan kaynaklar, komuta kademesinin bu kararının Çin'i caydırmak amacıyla Avrupa'daki varlığını azaltarak Asya-Pasifik bölgesine daha fazla asker transfer etme planıyla ilgili olduğunu anlattı. Plan özellikle silahlı kuvvetlerin türüne bağlı olarak askeri kapasiteleri üçte bir veya hatta yarı yarıya azaltmayı içeriyor. Bu azalma, stratejik bombardıman uçakları ve diğer uzun menzilli taarruz güçleri, bazı Donanma silah sistemleri ve tanker uçakları sağlama taahhütleri de dahil olmak üzere, Washington'un olası bir çatışmanın ilk 10, 30 ve 180 gününde NATO üyelerini savunmak için tahsis edebileceği asker sayısını kapsıyor.Salı günü Alman Der Spiegel dergisi, ABD'nin NATO faaliyetlerine katkısını önemli ölçüde azaltmayı, NATO Force Model (planlama, konuşlandırma ve komuta kontrol mekanizması) kapsamında ittifaka daha az muharebe birimi ve personel sağlamayı amaçladığını ve ortaya çıkan boşlukları Avrupalıların doldurmasını beklediğini bildirmişti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO politikasını çok ciddi bir şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu. Amerikan liderine göre, ABD ‘NATO için trilyonlarca dolar ödemesine’ rağmen, Kuzey Atlantik İttifakı İran etrafındaki durumda Washington'a destek vermeyi reddetti.
