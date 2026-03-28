Trump: Gerektiği takdirde ABD, NATO ülkelerini desteklemeyebilir
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. NATO’ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, Türkiye’nin süreçte verdiği destek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
abd başkanı donald trump geride kalan saatlerde i̇ran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. washington’ın kamuoyuna açıklanmayan gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu öne süren trump, i̇ran’ın saldırılarını sürdürmesine rağmen eski askeri gücünü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti.
ABD’nin İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe indirdiğini savunan Trump, “İran tehdidinden arındırılmış bir Orta Doğu'ya yaklaştık” ifadelerini kullandı.

“Mücteba Hamaney ya öldü ya da çok kötü durumda”

Trump, İran’ın yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney hakkında da çarpıcı bir iddiada bulundu. ABD Başkanı, “Ya öldü ya da çok kötü durumda” diyerek bölgedeki son gelişmelere dair tansiyonu yükselten bir açıklama yaptı.

Türkiye ve Erdoğan detayı

Trump’ın açıklamalarında Türkiye’ye ayırdığı bölüm dikkat çekti. Ankara’nın süreç boyunca dengeli ve destekleyici bir tutum sergilediğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler kullandı.
Trump’ın Türkiye’ye ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:
“Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi, Türkiye bize son derece destekleyici oldu. Bence Türkiye şahaneydi, harikaydı. Onlar istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Bence Erdoğan harika bir lider.”
ABD Başkanı ayrıca NATO’ya yönelik hayal kırıklığını yinelerken, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerden güçlü destek gördüklerini ifade etti.

NATO’ya sert eleştiri: Beni hayal kırıklığına uğrattı

Trump, konuşmasında NATO’ya yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Özellikle bazı Körfez ülkelerinin ittifaktan daha güçlü bir duruş sergilediğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Bahreyn ve Kuveyt, NATO'dan çok daha sağlam durdu. NATO beni hayal kırıklığına uğrattı ama Orta Doğu'daki müttefiklerimizden hayal kırıklığına uğramadım.”
Trump’ın bu sözleri, ABD’nin geleneksel müttefiklik ilişkilerine yönelik yaklaşımının değişmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Suudi Arabistan’a F-35 onayı

ABD Başkanı, açıklamasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a da teşekkür etti.
Washington’ın Riyad’a F-35 Lightning II savaş uçağı satışını onayladığını açıklayan Trump, bu gelişmiş platformların kontrollü şekilde ihraç edildiğini vurguladı.
Trump, “F-35 harika; onları çok ölçülü biçimde satıyoruz. Başkalarının sahip olmasını istemiyoruz” dedi.

Küba çıkışı dikkat çekti

Trump, konuşmasının sonunda ise dikkat çekici bir mesaj daha verdi. Küba’ya ilişkin sözleri yeni bir diplomatik tartışmanın kapısını aralayabilecek nitelikteydi.
ABD Başkanı, “Bu arada, sırada Küba var. Bunu söylememişim gibi davranın” ifadelerini kullandı.
