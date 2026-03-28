https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/trump-gerektigi-takdirde-abd-nato-ulkelerini-desteklemeyebilir-1104571560.html

Trump: Gerektiği takdirde ABD, NATO ülkelerini desteklemeyebilir

Trump: Gerektiği takdirde ABD, NATO ülkelerini desteklemeyebilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T10:22+0300

2026-03-28T10:22+0300

2026-03-28T10:22+0300

dünya

mücteba hamaney

donald trump

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

abd

amerika

nato

abd

f-35 lightning ii

f-35

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104570354_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c58115c6cfcf17eda97f1ec083232b30.jpg

abd başkanı donald trump geride kalan saatlerde i̇ran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. washington’ın kamuoyuna açıklanmayan gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu öne süren trump, i̇ran’ın saldırılarını sürdürmesine rağmen eski askeri gücünü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti.ABD’nin İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe indirdiğini savunan Trump, “İran tehdidinden arındırılmış bir Orta Doğu'ya yaklaştık” ifadelerini kullandı.“Mücteba Hamaney ya öldü ya da çok kötü durumda”Trump, İran’ın yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney hakkında da çarpıcı bir iddiada bulundu. ABD Başkanı, “Ya öldü ya da çok kötü durumda” diyerek bölgedeki son gelişmelere dair tansiyonu yükselten bir açıklama yaptı.Türkiye ve Erdoğan detayıTrump’ın açıklamalarında Türkiye’ye ayırdığı bölüm dikkat çekti. Ankara’nın süreç boyunca dengeli ve destekleyici bir tutum sergilediğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler kullandı.Trump’ın Türkiye’ye ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:ABD Başkanı ayrıca NATO’ya yönelik hayal kırıklığını yinelerken, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerden güçlü destek gördüklerini ifade etti.NATO’ya sert eleştiri: Beni hayal kırıklığına uğrattıTrump, konuşmasında NATO’ya yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Özellikle bazı Körfez ülkelerinin ittifaktan daha güçlü bir duruş sergilediğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:“Bahreyn ve Kuveyt, NATO'dan çok daha sağlam durdu. NATO beni hayal kırıklığına uğrattı ama Orta Doğu'daki müttefiklerimizden hayal kırıklığına uğramadım.”Trump’ın bu sözleri, ABD’nin geleneksel müttefiklik ilişkilerine yönelik yaklaşımının değişmediğini bir kez daha ortaya koydu.Suudi Arabistan’a F-35 onayıABD Başkanı, açıklamasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a da teşekkür etti.Washington’ın Riyad’a F-35 Lightning II savaş uçağı satışını onayladığını açıklayan Trump, bu gelişmiş platformların kontrollü şekilde ihraç edildiğini vurguladı.Trump, “F-35 harika; onları çok ölçülü biçimde satıyoruz. Başkalarının sahip olmasını istemiyoruz” dedi.Küba çıkışı dikkat çektiTrump, konuşmasının sonunda ise dikkat çekici bir mesaj daha verdi. Küba’ya ilişkin sözleri yeni bir diplomatik tartışmanın kapısını aralayabilecek nitelikteydi.ABD Başkanı, “Bu arada, sırada Küba var. Bunu söylememişim gibi davranın” ifadelerini kullandı.

abd

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mücteba hamaney, donald trump, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, abd, amerika, nato, abd, f-35 lightning ii, f-35