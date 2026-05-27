Abdulkadir Selvi: 'CHP hesapları incelemeye alınıyor'

"CHP’nin 2023 yılındaki üye sayısı 1 milyon 428 bindi. CHP’nin şimdiki üye sayısı ise 1 milyon 922 bin. Ne güzel CHP’nin üye sayısı 500 bin artmış diyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi operasyonunda CHP teşkilatlarına sandık kurulmuştu. Bu üyeler o dönemde yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu bile bile neden seçime gitsin?"