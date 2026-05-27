Abdulkadir Selvi: 'CHP hesapları incelemeye alınıyor'
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "CHP hesapları incelemeye alınıyor" açıklamasını yaptı.
Gazeteci Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:
"CHP’de kılıçlar çekildi. Karşılıklı olarak hamleler yapılmaya başlandı. Bu Özgür Özel’in sevdiği king oyununa da benzemiyor. Siyasi pokeri de andırmıyor. Daha çok siyaset satrancına benziyor. Oyunu Ekrem İmamoğlu oynuyor. Ama karşılıklı hamleleri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor."
"CHP’nin 2023 yılındaki üye sayısı 1 milyon 428 bindi. CHP’nin şimdiki üye sayısı ise 1 milyon 922 bin. Ne güzel CHP’nin üye sayısı 500 bin artmış diyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi operasyonunda CHP teşkilatlarına sandık kurulmuştu. Bu üyeler o dönemde yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu bile bile neden seçime gitsin?"
"Kılıçdaroğlu’nun ise 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne büyük bir gövde gösterisi ile dönmeyi planladığı söyleniyor."
"Kılıçdaroğlu’nun iki önemli karar aldığı söyleniyor. CHP Genel Merkezi’nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak. Kılıçdaroğlu, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirecek. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba ilk sıradaki isimler."