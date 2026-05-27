https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/ozgur-ozel-bayram-namazi-sonrasi-yeni-parti-sorusunu-yanitladi-ve-aciklamalarda-bulundu-1106052370.html
Özgür Özel bayram namazı sonrası 'yeni parti' sorusunu yanıtladı ve açıklamalarda bulundu
Özgür Özel bayram namazı sonrası 'yeni parti' sorusunu yanıtladı ve açıklamalarda bulundu
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, Manisa’da bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. 'Yeni parti kurma' sorusunu yanıtlayan Özel “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T08:26+0300
2026-05-27T08:26+0300
2026-05-27T08:26+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
devlet bahçeli
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105994540_0:0:932:525_1920x0_80_0_0_8fccbe9cb55354400215a5b90fdf4439.jpg
Özgür Özel, Manisa’daki Hatuniye Cami’nde kılınan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.Özgür Özel ''Yeni bir parti kuracak mısınız?'' sorusuna şöyle yanıtladı:Kurultay ile ilgili ise Özel şu açıklamayı yaptı:Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları sorulduğunda şunları kaydetti:Özgür Özel ayrıca şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/bahceliden-chpye-kongre-aciklamasi-bize-gore-bu-tarih-partinin-kurulus-tarihi-de-olan-9-eylul-1106051885.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105994540_82:0:903:616_1920x0_80_0_0_34eab803e25bd9ec405c42e96dd19743.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, devlet bahçeli, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, devlet bahçeli, cumhuriyet halk partisi (chp)
Özgür Özel bayram namazı sonrası 'yeni parti' sorusunu yanıtladı ve açıklamalarda bulundu
Özgür Özel, Manisa’da bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. 'Yeni parti kurma' sorusunu yanıtlayan Özel “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” diye konuştu. Özel, ayrıca partililere seslenerek “Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin” çağrısı yaptı.
Özgür Özel, Manisa’daki Hatuniye Cami’nde kılınan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel ''Yeni bir parti kuracak mısınız?'' sorusuna şöyle yanıtladı:
''Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur, yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok.''
Kurultay ile ilgili ise Özel şu açıklamayı yaptı:
"Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu açık. Bir çağrım var kendisine 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delege ile gitmek istiyorsa seçime, hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi bir örnek olmuş olur, hem de bütün tartışmalar da biter.''
Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları sorulduğunda şunları kaydetti:
"Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde bir sınır çizgisi vardır. Biz o çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri, tamamen nazik iyi dilekler ve bayram tebrikinden ibarettir. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek."
Özgür Özel ayrıca şunları kaydetti:
''Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır.''