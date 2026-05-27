10 yıldır aranıyordu: Cinayet zanlısı yüz tanıma kamerasından kaçamadı
10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı Erzurum'da yüz tanıma kameralarına yakalandı. Akıllı kameraların bildirimi sonrasında harekete geçen polis ekipleri... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T14:00+0300
Erzurum'da yüz tanıma kameralarına yakalanan 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı yakalandı. Zanlının 'kan gütme saikiyle' öldürme suçundan 2016 yılından beri arandığı ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi. Gözcü'lerden kaçamadıİl Emniyet Müdürlüğü'nün "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, arananların yakalanmasında ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Söz konusu kameralar, güvenlik güçlerinin veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntülerle karşılaştırma yapıyor. Eşleşme durumunda sistem ekiplere aranan kişinin kameralarca tespit edildiğine dair otomatik bildirim gönderiyor.Yüzü tanınınca yakalandıBu kapsamda 2016'nın mayıs ayında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan Faruk S. (45), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek Faruk S'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen zanlının, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
