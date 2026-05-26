Ulusal Parkta vahşet: İki turist bıçaklanarak timsah dolu nehre atıldı

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'nın dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı'nda tatil yapan turist çift Ernst ve Dina Marais, uğradıkları vahşi saldırıda bıçaklanarak öldürüldü... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T13:07+0300

Güney Afrika’nın en büyük vahşi yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı’nda, safari tarihinin en kan dondurucu olaylarından biri yaşandı. Çarşamba günü kaldıkları tesise dönmeyerek kayıplara karışan emekli çift Ernst (71) ve Dina Marais (73) için başlatılan arama çalışmaları acı bir keşifle son buldu. Cuma günü Crook's Corner bölgesinde nehir kaplayan bir fil sürüsünü izleyen bir grup turist, suyun içinde hareketsiz duran iki ceset fark etti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, cansız bedenlerin kayıp turist çift Ernst ve Dina Marais'e ait olduğunu teşkil etti.Timsahlarla dolu nehirde vahşi i̇nfazThe Sun gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı özel rapora göre, yaşlı çiftin ellerinin arkadan bağlandığı ve vücutlarında çok sayıda bıçaklanma izi olduğu tespit edildi. Vahşi saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, cinayet kanıtlarını tamamen yok etmek amacıyla cesetleri bilinçli olarak bölgedeki timsah dolu nehir sularına bıraktığı belirlendi. Saldırganların ayrıca çifte ait 4x4 safari aracı ile olay yerinden kaçtığı, polisin ise katil veya katillerin yakalanması için geniş çaplı bir insan avı operasyonu yürüttüğü bildirildi.Şüpheliler kaçak avcılar mı? Mozambik sınırında alarmDeneyimli dedektifler ve cinayet soruşturması ekipleri, çifte tatil esnasında parkta yasa dışı faaliyet gösteren kaçak avcılar ile karşılaştıkları için sessizce infaz edilmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. İlk belirlemelere göre zanlıların, cinayetin ardından çaldıkları arazi aracıyla Kruger Ulusal Parkı sınırından çıkarak komşu ülke Mozambik topraklarına kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede sınır hatları kapatılırken, uluslararası güvenlik güçleriyle de koordinasyon sağlandı.Safari tarihinde bir yüzyıldır görülmemiş olayGüney Afrika Ulusal Parkları (SANParks) yönetimi yaptıkları resmi açıklamada, olayı "şok edici ve dehşet verici bir keşif" olarak nitelendirdi. Kurum yetkilileri, parkın neredeyse yüz yıllık köklü geçmişinde daha önce hiçbir turistin böyle bir cinayet kurbanı olmadığını, olayın park tarihinde "eşi benzeri görülmemiş bir trajedi" olduğunu vurguladı. Yaşanan turist cinayeti sonrası, Kruger'ın kuzeydoğu bölgesindeki koruma önlemleri ve güvenlik risk azaltma tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

