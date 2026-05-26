Yunanistan'ın eski başbakanı Alexis Çipras yeni parti kurdu
Alexis Çipras, ELAS isimli yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Çipras'ın açıkladığına göre kırmızı ve mavi renklere sahip ELAS dünyada hakim olan haksızlıklar ve... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Thision Meydanı'nda konuşan eski Yunanistan Başbakanlarından Alexis Çipras, bundan sonra siyasete yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi ile devam edeceğini açıkladı.Çipras, kırmızı ve mavi renklere sahip yeni partisinin dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edeceğini söyledi.Dünyada yaşanan çatışmalara da dikkati çeken Çipras, Yunanistan'ın, kendini tehlikeye sokan 'cepteki müttefik' mantığının aksine, acilen aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.Çipras, partisinin vaatlerini onurlu yaşam, güçlü demokrasi, güçlü ve adil bir ekonomi, sosyal devlet anlayışı, haklarını koruyan ve barış köprüleri kuran bir Yunanistan olarak sıraladı. Yunanistan'ın ekonomik kriz yaşadığı 2015-2019 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan Çipras, 2009-2023 yılları arasında liderliğini yaptığı Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) ve milletvekilliği görevinden Ekim 2025'te istifa etmişti.
23:58 26.05.2026 (güncellendi: 00:35 27.05.2026)
Alexis Çipras, ELAS isimli yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Çipras'ın açıkladığına göre kırmızı ve mavi renklere sahip ELAS dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edecek.
Yunanistan’ın başkenti Atina'nın merkezindeki Thision Meydanı'nda konuşan eski Yunanistan Başbakanlarından Alexis Çipras, bundan sonra siyasete yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi ile devam edeceğini açıkladı.
Çipras, kırmızı ve mavi renklere sahip yeni partisinin dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edeceğini söyledi.
Dünyada yaşanan çatışmalara da dikkati çeken Çipras, Yunanistan'ın, kendini tehlikeye sokan 'cepteki müttefik' mantığının aksine, acilen aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Çipras, partisinin vaatlerini onurlu yaşam, güçlü demokrasi, güçlü ve adil bir ekonomi, sosyal devlet anlayışı, haklarını koruyan ve barış köprüleri kuran bir Yunanistan olarak sıraladı.
Yunanistan'ın ekonomik kriz yaşadığı 2015-2019 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan Çipras, 2009-2023 yılları arasında liderliğini yaptığı Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) ve milletvekilliği görevinden Ekim 2025'te istifa etmişti.
