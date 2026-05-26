Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/yukselen-deniz-abdnin-new-orleans-kentini-yutabilir-1106031433.html
Yükselen deniz ABD'nin New Orleans kentini yutabilir
Yükselen deniz ABD'nin New Orleans kentini yutabilir
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Orleans kenti için yapılan yeni bir bilimsel analiz, iklim krizinin kent üzerindeki etkilerinin geri döndürülemez bir noktaya ulaştığını ortaya... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T13:04+0300
2026-05-26T13:04+0300
yaşam
new orleans
louisiana
meksika körfezi
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106033052_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_1370775196eef42dddc3362400396998.jpg
ABD’nin en fazla fırtına alan ve Meksika Körfezi kıyı kentlerinden biri olan New Orleans için yayımlanan yeni rapor, iklim krizinin etkilerine ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu. Nature Sustainability dergisinde yayımlanan analize göre, hızla yükselen deniz seviyesi nedeniyle kent, önümüzdeki on yıllarda yaşanamaz hale gelebilir. Bilim insanları, kontrollü bir taşınma sürecinin bugünden başlatılması çağrısı yaptı.Dünyanın deniz seviyesine en yakın kıyı bölgelerinden biriKıyı eyaleti olan Louisiana eyaleti, dünyanın deniz seviyesine en yakın kıyı bölgelerinden biri ve 360 bin nüfuslu New Orleans özellikle büyük risk altında. Şehir, hızla küçülen bir deltanın ortasında ve çoğunlukla deniz seviyesinin altında kalan çanak şeklindeki bir havzada yer alıyor.Kent neredeyse tamamen, kasırgalara ve fırtınalara karşı tampon görevi gören sulak alanlarla çevrili. Ancak insanlar, bu alanları yapılaşma için kuruttuğu, petrol ve gaz endüstrisi için kanallar açtığı ve onları su altında kalmaktan koruyan tortulardan mahrum bırakan nehir setleri inşa ettiği için bu alanlar hızla yok oluyor. Louisiana, 1930’lardan bu yana bir kaç bin kilometre kare alan kaybetti.Analize göre Louisiana yaklaşık 3 ila 7 metreye kadar deniz seviyesi yükselmesiyle karşı karşıya. Bilim insanlarının bulgularına göre, kalan sulak alanların yaklaşık yüzde 75'i kaybolabilir ve kıyı şeridi 100 kilometreye kadar iç kesimlere doğru gerileyebilir.Makalenin yazarları, bölgenin “geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini” vurguladı ve New Orleans’un “bu yüzyılın sonundan önce Meksika Körfezi ile çevrili hale gelebileceğini” ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/hatayda-heyelan-ve-sel-1-kisi-coken-evde-1-kisi-de-coken-yolda-aracinda-hayatini-kaybetti--1105906476.html
new orleans
louisiana
meksika körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106033052_61:0:964:677_1920x0_80_0_0_505714c6c1d8f247f0ac04d39cd89914.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
new orleans, louisiana, meksika körfezi, abd
new orleans, louisiana, meksika körfezi, abd

Yükselen deniz ABD'nin New Orleans kentini yutabilir

13:04 26.05.2026
© AP Photo / Dave MartinNew Orleans
New Orleans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Dave Martin
Abone ol
ABD'nin New Orleans kenti için yapılan yeni bir bilimsel analiz, iklim krizinin kent üzerindeki etkilerinin geri döndürülemez bir noktaya ulaştığını ortaya koydu. Uzmanlara göre yükselen deniz seviyesi kenti bu yüzyıl bitmeden yutabilir.
ABD’nin en fazla fırtına alan ve Meksika Körfezi kıyı kentlerinden biri olan New Orleans için yayımlanan yeni rapor, iklim krizinin etkilerine ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Nature Sustainability dergisinde yayımlanan analize göre, hızla yükselen deniz seviyesi nedeniyle kent, önümüzdeki on yıllarda yaşanamaz hale gelebilir. Bilim insanları, kontrollü bir taşınma sürecinin bugünden başlatılması çağrısı yaptı.

Dünyanın deniz seviyesine en yakın kıyı bölgelerinden biri

Kıyı eyaleti olan Louisiana eyaleti, dünyanın deniz seviyesine en yakın kıyı bölgelerinden biri ve 360 bin nüfuslu New Orleans özellikle büyük risk altında. Şehir, hızla küçülen bir deltanın ortasında ve çoğunlukla deniz seviyesinin altında kalan çanak şeklindeki bir havzada yer alıyor.
© AP Photo / DAVID J. PHILLIPNew Orleans
New Orleans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
New Orleans
© AP Photo / DAVID J. PHILLIP
Kent neredeyse tamamen, kasırgalara ve fırtınalara karşı tampon görevi gören sulak alanlarla çevrili. Ancak insanlar, bu alanları yapılaşma için kuruttuğu, petrol ve gaz endüstrisi için kanallar açtığı ve onları su altında kalmaktan koruyan tortulardan mahrum bırakan nehir setleri inşa ettiği için bu alanlar hızla yok oluyor.
Louisiana, 1930’lardan bu yana bir kaç bin kilometre kare alan kaybetti.
Analize göre Louisiana yaklaşık 3 ila 7 metreye kadar deniz seviyesi yükselmesiyle karşı karşıya. Bilim insanlarının bulgularına göre, kalan sulak alanların yaklaşık yüzde 75'i kaybolabilir ve kıyı şeridi 100 kilometreye kadar iç kesimlere doğru gerileyebilir.
Makalenin yazarları, bölgenin “geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini” vurguladı ve New Orleans’un “bu yüzyılın sonundan önce Meksika Körfezi ile çevrili hale gelebileceğini” ekledi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
TÜRKİYE
Hatay'da heyelan ve sel: 1 kişi çöken evde, 1 kişi de çöken yolda aracında hayatını kaybetti
21 Mayıs, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала