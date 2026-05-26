Yükselen deniz ABD'nin New Orleans kentini yutabilir

ABD'nin New Orleans kenti için yapılan yeni bir bilimsel analiz, iklim krizinin kent üzerindeki etkilerinin geri döndürülemez bir noktaya ulaştığını ortaya... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T13:04+0300

ABD’nin en fazla fırtına alan ve Meksika Körfezi kıyı kentlerinden biri olan New Orleans için yayımlanan yeni rapor, iklim krizinin etkilerine ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu. Nature Sustainability dergisinde yayımlanan analize göre, hızla yükselen deniz seviyesi nedeniyle kent, önümüzdeki on yıllarda yaşanamaz hale gelebilir. Bilim insanları, kontrollü bir taşınma sürecinin bugünden başlatılması çağrısı yaptı.Dünyanın deniz seviyesine en yakın kıyı bölgelerinden biriKıyı eyaleti olan Louisiana eyaleti, dünyanın deniz seviyesine en yakın kıyı bölgelerinden biri ve 360 bin nüfuslu New Orleans özellikle büyük risk altında. Şehir, hızla küçülen bir deltanın ortasında ve çoğunlukla deniz seviyesinin altında kalan çanak şeklindeki bir havzada yer alıyor.Kent neredeyse tamamen, kasırgalara ve fırtınalara karşı tampon görevi gören sulak alanlarla çevrili. Ancak insanlar, bu alanları yapılaşma için kuruttuğu, petrol ve gaz endüstrisi için kanallar açtığı ve onları su altında kalmaktan koruyan tortulardan mahrum bırakan nehir setleri inşa ettiği için bu alanlar hızla yok oluyor. Louisiana, 1930’lardan bu yana bir kaç bin kilometre kare alan kaybetti.Analize göre Louisiana yaklaşık 3 ila 7 metreye kadar deniz seviyesi yükselmesiyle karşı karşıya. Bilim insanlarının bulgularına göre, kalan sulak alanların yaklaşık yüzde 75'i kaybolabilir ve kıyı şeridi 100 kilometreye kadar iç kesimlere doğru gerileyebilir.Makalenin yazarları, bölgenin “geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini” vurguladı ve New Orleans’un “bu yüzyılın sonundan önce Meksika Körfezi ile çevrili hale gelebileceğini” ekledi.

