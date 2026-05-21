Hatay'da heyelan ve sel: 1 kişi çöken evde, 1 kişi de çöken yolda aracında hayatını kaybetti
09:50 21.05.2026 (güncellendi: 10:33 21.05.2026)
© Mehmet BayrakHatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi.
© Mehmet Bayrak
Abone ol
Türkiye sağanak yağış geçişleri etkisi altında. Hatay'da etkili olan sağanak sonrası heyelan oluştu. Çöken evde 1 kişi hayatını kaybetti. Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. Aracın hakimiyetini kaybeden kişi hayatını kaybetti. Tokat'ta ise sel önlemleri alındı.
Hatay'da sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi hayatını kaybetti
Yamaçta bulunan ev çöktü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sağanak sele döndü, yollar kapandı
Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.
İstinat duvarı çöktü: Araçtaki bir kişi hayatını kaybetti
Hatay'da sağanak nedeniyle çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç hasar gördü.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.
Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
© Mahmut TuncayHatay'da sağanak nedeniyle çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç hasar gördü.
Hatay'da sağanak nedeniyle çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç hasar gördü.
© Mahmut Tuncay
Köprü çöktü
Hatay'da sağanak Hatay'da sağanak nedeniyle Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.
Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.
Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.
Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.
© Mehmet BayrakHatay'da sağanak nedeniyle çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç hasar gördü.
Hatay'da sağanak nedeniyle çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç hasar gördü.
© Mehmet Bayrak
İstinat duvarı çöktü: 5 araç hasarlı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç zarar gördü.
Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.
Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi.
Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.
© Mehmet BayrakHatay'ın merkez Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç zarar gördü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç zarar gördü.
© Mehmet Bayrak
Bir araç asılı kaldı
© Mehmet BayrakHatay'ın merkez Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç zarar gördü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç zarar gördü.
© Mehmet Bayrak
Tokat'ta sel önlemi
© Hüseyin DaylakYeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.
Yeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.
© Hüseyin Daylak
Yeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.
Tokat ve çevresinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Yeşilırmak Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi, Turhal ilçesinde taşkın riskini beraberinde getirdi.
Bölgede nehir yatağına yakın konumda bulunan iş yerleri ve ikametlerde vatandaşlar, olası sel ve su baskınlarına karşı kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı.
İlçenin en işlek arterlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaf, su seviyesinin kritik eşiğe yaklaşması üzerine sabah saatlerinde kepenk açmadı.
Olası taşma durumunda iş yerlerinin zarar görmesini engellemek isteyen cadde esnafı, dükkan girişlerini kalın naylon brandalarla kapattıktan sonra önlerine çok sayıda kum torbası yığarak set oluşturdu.
Otomobilini halatla ağaca bağladı
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir vatandaş ise nehrin taşması durumunda sel sularının park halindeki otomobilini sürüklememesi için aracını halat yardımıyla yol kenarındaki bir ağaca bağlayarak önlem aldı.
Bölge genelinde meteorolojik uyarıların devam etmesi ve nehir kollarındaki su debisinin artması üzerine, belediye ve kolluk kuvvetleri de nehir yatağı boyunca devriyelerini sıklaştırdı.
Bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin teyakkuz hali devam ederken, vatandaşların tedbirli bekleyişi sürüyor.
© Hüseyin DaylakYeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.
Yeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.
© Hüseyin Daylak