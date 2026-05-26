Yeni saldırıların ardından Rubio'dan İran’a mesajı: ‘Boğazlar her halükarda açılacak’
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'daki bazı hedeflere yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'daki hedeflere yönelik düzenlenen yeni saldırıların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğine dikkat çekerek, "Boğazlar açık olmak zorunda, öyle ya da böyle açılacak" ifadelerini kullandı.Daha önce İran'ın güney bölgelerinde patlamaların meydana geldiği bildirilmişti. Patlamaların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyinde fırlatma rampalarını ve mayın döşediği iddia edilen botları vurduğunu dile getirmişti.
08:24 26.05.2026 (güncellendi: 08:28 26.05.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin İran’daki bazı hedeflere yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki stratejik boğazların her halükarda açılacağını savundu. Rubio, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde bir taslak metin üzerinde anlaşmanın da birkaç gün alabileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’daki hedeflere yönelik düzenlenen yeni saldırıların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğine dikkat çekerek, "Boğazlar açık olmak zorunda, öyle ya da böyle açılacak" ifadelerini kullandı.
Daha önce İran’ın güney bölgelerinde patlamaların meydana geldiği bildirilmişti. Patlamaların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran’ın güneyinde fırlatma rampalarını ve mayın döşediği iddia edilen botları vurduğunu dile getirmişti.

Nükleer anlaşmada kritik süreç

Askeri gerilime rağmen diplomatik kanallarda hareketlilik sürüyor. Pazartesi günü bir açıklama yapan Rubio, İran ile nükleer program konusunda geçici bir anlaşmaya varılması için güçlü bir ihtimal bulunduğunu belirtmişti.
The Washington Post gazetesinde yer alan haberlere göre, henüz Tahran yönetimi tarafından onaylanmayan taslak anlaşma, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesini öngörüyor. Ancak İran makamları, uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Yaptırımların kaldırılması gündemde

ABD Başkanı Donald Trump da Pazar günü yaptığı açıklamada, tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu ve yakın zamanda bunu ilan edeceklerini duyurmuştu. Medyaya yansıyan bilgilere göre taraflar, yakın bir tarihte bir mutabakat zaptı imzalayabilir. Anlaşma kapsamında;
İran'ın taahhüdü: Tahran yönetimi nükleer silah üretmeme sözü verecek.
Ablukanın kalkması: ABD, İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracak.
Petrol ticareti ve sanayi: Beyaz Saray, İran'ın serbestçe petrol satabilmesi için bazı yaptırımları askıya alacak.
Dondurulan varlıklar: Nihai anlaşmanın kabul edilmesi halinde, ABD 60 gün içinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını müzakere etmeye hazır olduğunu bildirdi.
