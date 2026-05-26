https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/yeni-saldirilarin-ardindan-rubiodan-irana-mesaji-bogazlar-her-halukarda-acilacak-1106024536.html

Yeni saldırıların ardından Rubio'dan İran’a mesajı: ‘Boğazlar her halükarda açılacak’

Yeni saldırıların ardından Rubio'dan İran’a mesajı: ‘Boğazlar her halükarda açılacak’

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin İran’daki bazı hedeflere yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T08:24+0300

2026-05-26T08:24+0300

2026-05-26T08:28+0300

dünya

abd

i̇ran

marco rubio

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’daki hedeflere yönelik düzenlenen yeni saldırıların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğine dikkat çekerek, "Boğazlar açık olmak zorunda, öyle ya da böyle açılacak" ifadelerini kullandı.Daha önce İran’ın güney bölgelerinde patlamaların meydana geldiği bildirilmişti. Patlamaların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran’ın güneyinde fırlatma rampalarını ve mayın döşediği iddia edilen botları vurduğunu dile getirmişti.Nükleer anlaşmada kritik süreçAskeri gerilime rağmen diplomatik kanallarda hareketlilik sürüyor. Pazartesi günü bir açıklama yapan Rubio, İran ile nükleer program konusunda geçici bir anlaşmaya varılması için güçlü bir ihtimal bulunduğunu belirtmişti.The Washington Post gazetesinde yer alan haberlere göre, henüz Tahran yönetimi tarafından onaylanmayan taslak anlaşma, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesini öngörüyor. Ancak İran makamları, uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.Yaptırımların kaldırılması gündemdeABD Başkanı Donald Trump da Pazar günü yaptığı açıklamada, tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu ve yakın zamanda bunu ilan edeceklerini duyurmuştu. Medyaya yansıyan bilgilere göre taraflar, yakın bir tarihte bir mutabakat zaptı imzalayabilir. Anlaşma kapsamında;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/iranda-patlamalar-abd-mesru-mudafaa-saldirilari-duzenledi-1106021816.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, marco rubio, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)