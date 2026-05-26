İran'da patlamalar: 'ABD meşru müdafaa saldırıları düzenledi'
Sputnik Türkiye
İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlamalar meydana geldiği bildirdildi. CENTCOM saldırıları üstlenerek, 'meşru müdafaa saldırıları' olduğunu... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
İran’ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama meydana geldi. Bender Abbas'taki patlamaların ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadığını bildirdi.
Patlamaların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Fox News'e Amerikan güçlerinin İran'ın güneyinde hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.
CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, şu ifadeleri kullandı:
"ABD kuvvetleri bugün İran'ın güneyinde, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için meşru müdafaa saldırıları düzenledi. Hedefler arasında füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran botları yer aldı. ABD Merkez Komutanlığı, devam eden ateşkes süresince itidal göstererek kuvvetlerimizi savunmaya devam ediyor"