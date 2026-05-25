Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Uzmanlardan açıklama: Pancar suyu yaşlılarda tansiyonu düşürebilir
Bilim insanları, günde iki kez tüketilen pancar suyunun yaşlı bireylerde tansiyonu düşürebildiğini açıkladı. Araştırmada, etkinin ağızdaki bakterilerde meydana...
13:44 25.05.2026
Pancar suyu
Bilim insanları, günde iki kez tüketilen pancar suyunun yaşlı bireylerde tansiyonu düşürebildiğini açıkladı. Araştırmada, etkinin ağızdaki bakterilerde meydana gelen değişimle bağlantılı olabileceği belirtildi.
Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen ve bilim dergisi Özgür Radikal Biyoloji ve Tıp’da yayımlanan araştırmada, pancar suyunun ağız bakterileri ve damar sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar, nitrat açısından zengin pancar suyunun özellikle yaşlı bireylerde kan damarlarının gevşemesine yardımcı olan nitrik oksit üretimini desteklediğini belirtti.

Ağızdaki bakteriler dikkat çekti

Çalışmaya 30 yaş altı 39 kişi ile 60’lı ve 70’li yaşlarda 36 kişi katıldı. Katılımcılar iki hafta boyunca günde iki kez pancar suyu tüketti. Araştırmada ayrıca nitratı çıkarılmış pancar suyu da kullanıldı.
Bilim insanları, pancar suyunun yaşlı bireylerin ağız mikrobiyomunda dikkat çekici değişiklikler oluşturduğunu tespit etti.
Araştırmaya göre bazı zararlı bakteri gruplarında azalma görülürken, sağlık açısından olumlu değerlendirilen bakterilerin arttığı gözlemlendi. Araştırmacılar, tansiyondaki düşüşün yalnızca yaşlı katılımcılarda görüldüğünü açıkladı.
Çalışmanın yazarlarından Anni Vanhatalo, "Yaş ilerledikçe vücut daha az nitrik oksit üretiyor. Nitrat açısından zengin sebzeler uzun vadede önemli sağlık faydaları sağlayabilir" dedi.

Etkinin ağızdan başladığı belirtildi

Araştırmacılar, nitratın kana karışmadan önce ağızdaki bazı bakteriler tarafından işlendiğini ve bu sürecin damar sağlığı açısından kritik rol oynadığını belirtti.
Uzmanlara göre ağız bakterilerindeki dengenin bozulması, vücudun nitrik oksit üretimini olumsuz etkileyebiliyor.
Çalışmada yalnızca pancarın değil, ıspanak, kereviz, rezene ve karalahana gibi sebzelerin de yüksek nitrat içerdiği belirtildi.
Araştırmanın ortak yazarlarından Andy Jones, "Nitrat açısından zengin gıdalar ağız mikrobiyomunu değiştirerek yaşlı bireylerde tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar, pancar suyunun ilaç yerine geçmediğini ancak sağlıklı yaşam tarzını destekleyebilecek beslenme seçeneklerinden biri olabileceğini vurguladı.
