https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/vedat-milorun-cemen-cikisi-sosyal-medyayi-karistirdi-hemen-ayrilin-bosanin-1102703819.html

Vedat Milor'un 'çemen' açıklaması sosyal medyayı karıştırdı: 'Hemen ayrılın boşanın'

Vedat Milor'un 'çemen' açıklaması sosyal medyayı karıştırdı: 'Hemen ayrılın boşanın'

Sputnik Türkiye

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un çemen kokusunu beğenmeyen kadınlarla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T14:11+0300

2026-01-13T14:11+0300

2026-01-13T14:15+0300

yaşam

vedat milor

kastamonu

kayseri

pastırma

yemek programı

çemen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/18/1040031896_3:0:1203:675_1920x0_80_0_0_319e08805bb4e4a7e8b4b5a2f8806592.jpg

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un programında pastırma ve çemenle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Milor, "Bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa flört ediyorsanız ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor geçtiğimiz aylarda da sosyal medyası üzerinden Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı daha iyi diyerek anket yapmış ve gündem olmuştu. Ayrılın, boşayın Kendi kanalında yaptığı programda ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un pastırma ve çemenle ilgili söyledikleri kısa sürede gündem oldu. Milor, yemek yerken yaptığı yorumda, "Çemen kokusu geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur" ifadelerini kullandı.Çemen ve pastırmanın güzel tatlar olduğunu vurgulayan Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor'un bu sözleri dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/unlu-yemek-elestirmeni-vedat-milor-hastaligini-ilk-kez-acikladi-nedeni-ise-sasirtti-1092746202.html

kastamonu

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat milor, kastamonu, kayseri, pastırma, yemek programı, çemen