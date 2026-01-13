Türkiye
Vedat Milor'un 'çemen' açıklaması sosyal medyayı karıştırdı: 'Hemen ayrılın boşanın'
Vedat Milor'un 'çemen' açıklaması sosyal medyayı karıştırdı: 'Hemen ayrılın boşanın'
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un çemen kokusunu beğenmeyen kadınlarla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un programında pastırma ve çemenle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Milor, "Bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa flört ediyorsanız ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor geçtiğimiz aylarda da sosyal medyası üzerinden Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı daha iyi diyerek anket yapmış ve gündem olmuştu. Ayrılın, boşayın Kendi kanalında yaptığı programda ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un pastırma ve çemenle ilgili söyledikleri kısa sürede gündem oldu. Milor, yemek yerken yaptığı yorumda, "Çemen kokusu geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur" ifadelerini kullandı.Çemen ve pastırmanın güzel tatlar olduğunu vurgulayan Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor'un bu sözleri dikkat çekti.
Vedat Milor'un 'çemen' açıklaması sosyal medyayı karıştırdı: 'Hemen ayrılın boşanın'

14:11 13.01.2026
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un çemen kokusunu beğenmeyen kadınlarla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un programında pastırma ve çemenle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Milor, "Bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa flört ediyorsanız ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor geçtiğimiz aylarda da sosyal medyası üzerinden Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı daha iyi diyerek anket yapmış ve gündem olmuştu.

Ayrılın, boşayın

Kendi kanalında yaptığı programda ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un pastırma ve çemenle ilgili söyledikleri kısa sürede gündem oldu. Milor, yemek yerken yaptığı yorumda, "Çemen kokusu geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur" ifadelerini kullandı.
Çemen ve pastırmanın güzel tatlar olduğunu vurgulayan Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor'un bu sözleri dikkat çekti.
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
YAŞAM
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını anlattı: Bin yılda düzelebilirim
16 Ocak 2025, 13:24
