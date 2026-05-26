Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha kontrol altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat üzerine Ukrayna sınırı boyunca güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarına devam eden Rus ordusu, Sumi... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T13:31+0300
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha kontrol altında
13:30 26.05.2026 (güncellendi: 13:31 26.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimat üzerine Ukrayna sınırı boyunca güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarına devam eden Rus ordusu, Sumi Bölgesi’nde iki yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatailişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Cephe genelinde son bir gün içerisinde 1.075 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydedildi.
Ukrayna’nın 150 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve fırlatıldığı yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu noktalar imha edildi.
Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 3 adet Fransa yapımı SCALP uzun menzilli güdümlü uçak füzesi ve 255 uçak tipi İHA’sını engelledi.