Uçak, paraşütlü kadına çarptı: İnanılmaz kurtuluş anbean kaydedildi

Sputnik Türkiye

Avusturya Alpleri üzerinde paraşütle süzülen 44 yaşındaki bir kadın, küçük bir uçağın doğrudan kanopisine çarpması sonucu ölümden döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte o anlar...

2026-05-26T14:20+0300

Sabrina adıyla bilinen Avusturyalı kadın, Salzburg eyaletinde açık gökyüzünde süzülürken, Cessna tipi bir küçük uçak başının sadece birkaç santim üzerinden geçerek paraşütünü parçaladı. Kadın hızla yere doğru düşmeye başladı.Sabrina, acil durum paraşütünü açmayı başardı ve yakınlardaki ormanlık alanda açık bir alana iniş yapabildi. Çarpışmanın ardından büyük bir şok yaşadığı görüldü.Sosyal medyada olayı paylaşan Sabrina, “Bir paraşütçü olarak gökyüzünden Cessna 172 tarafından düşürüldüğüm gün…” yazdı.‘İkinci doğum günüm kutlu olsun’“Burada oturup bunları yazıyor olmamı ve birkaç kötü morlukla genel eziklerin dışında bir şey olmamış olmasını hala tam olarak inanamıyorum” diyerek duygularını dile getirdi. Paylaşımına ise “İkinci doğum günüm kutlu olsun” notunu düştü.Olay nasıl gerçekleşti?Polise göre Sabrina, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre (6.562 feet) yükseklikteki Schmittenhöhe dağından kalkış yapmış ve Piesendorf yönüne doğru uçuyordu.Çarpışma, yerel saatle 13.15’te gerçekleşti. Uçağı kullanan 28 yaşındaki Tirol’lü pilot, manzara turu yapıyordu.Polis açıklamasına göre pilot, “Zamanında manevra yapamadığını” ve bu nedenle paraşütçüyle çarpıştıklarını belirtti. Uçağın pervanesi paraşütün kanopisini ciddi şekilde hasar verdi. Deneyimli paraşütçü, yedek paraşütünü devreye sokarak orman yolu üzerine güvenli acil iniş yaptı.Sabrina’nın ağır yaralanmadan kurtulması, yetkililer tarafından 'şans eseri' olarak nitelendirildi. Olayın ardından polis helikopteriyle Zell am See Havalimanı’na götürüldü.Uçağın pilotu da çarpışmaya rağmen uçağı güvenli şekilde aynı havalimanına indirmeyi başardı.Salzburg polisi, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

