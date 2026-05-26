Trump yönetiminden sürpriz hamle: Küba ekonomisine yatırım masada
ABD Başkanı Trump yönetiminin, son dönemde ekonomik baskıyı artırdığı Küba ile gizlice yatırım görüşmeleri yürüttüğü ortaya çıktı. Politico'nun kaynaklarına... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T11:59+0300
Politico gazetesinin Salı günü yayınladığı ve yönetime yakın güvenilir kaynaklara dayandırdığı rapora göre, Trump yönetimi ile iş dünyasının önde gelen temsilcileri arasında Küba ekonomisine yatırım başlığı altında kritik toplantılar gerçekleştiriliyor. Sürecin detayları hakkında sergilenen ketumluğa rağmen, üst düzey Amerikalı yetkililerin Küba'daki işletmeler ve yatırımcılarla doğrudan "müzakere yürüttüğü" net bir şekilde ifade ediliyor.Yaptırımların gölgesinde yatırım arayışıBu gizli temaslar, Washington'ın son aylarda Havana'ya karşı uyguladığı sert politika düşünüldüğünde tam bir tezat oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere Donald Trump, adaya petrol sağlayan ülkelere yönelik ağır gümrük vergisi kararnamelerini onaylamış ve Küba’yı "ABD ulusal güvenliğine tehdit" ilan ederek olağanüstü hal kararı almıştı.Ada genelinde kriz derinleşiyorBeyaz Saray'ın uyguladığı bu sert ekonomik baskı ve ambargolar, Küba genelinde çok ciddi bir yakıt kıtlığı yaşanmasına yol açmıştı. Enerji tedarikinde yaşanan bu darboğaz; başta elektrik üretimi ve ulaşım olmak üzere, gıda üretimi, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi hayati sektörleri felç etme noktasına getirdi. Kulislere sızan son yatırım görüşmeleri haberlerinin, adadaki bu derin ekonomik krizi nasıl etkileyeceği ise küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
ABD Başkanı Trump yönetiminin, son dönemde ekonomik baskıyı artırdığı Küba ile gizlice yatırım görüşmeleri yürüttüğü ortaya çıktı. Politico'nun kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, Amerikalı yetkililer adadaki potansiyel fırsatlar için iş dünyası liderleriyle temas halinde.
