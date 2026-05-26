Su kesintileri sona erdi: Naip Barajı yüzde 24 doluluk oranını yakaladı
© AA / Mesut Karaduman
© AA / Mesut Karaduman
Tekirdağ'da Naip Barajı’nda geçen yıl kritik seviyeye kadar gerileyen su oranı, yağışlarla birlikte yüzde 24 doluluğa ulaştı. TESKİ, Süleymanpaşa’daki tüm mahallelerde uygulanan kısmi planlı su kesintilerinin sona erdiğini açıkladı.
TESKİ, Süleymanpaşa ilçesinde tüm mahallelerde uygulanan kısmi planlı su kesintisi uygulamasının sona erdiğini duyurdu
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde tüm mahallelerde uygulanan kısmi planlı su kesintisi uygulamasının sona erdiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyun tasarruflu kullanımına özen gösteren, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına tasarruf bilincinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır."