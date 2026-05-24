İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İki baraj daha yüzde 100 doldu: Manisa'nın barajlarının doluluk oranı yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye genelinde yoğun yağışlı dönem devam ederken barajlar hızla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Tokat, Sivas ve Çorum'daki barajların ardından... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T13:07+0300
Manisa'da yıl başından bu yana etkili olan yağışlar, tarımsal sulamada büyük önem taşıyan barajlardaki su seviyesini yükseltti.Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Salihli ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan ve kentin en büyük barajı olan Demirköprü Barajı, havzasına düşen yağışlarla doldu.Elektrik üretiminde ve Gediz Ovası'nın tarımsal sulamasında kullanılan barajda, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle uzun yıllar sonra doluluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.Alaşehir ilçesindeki Alaşehir Çayı üzerinde tarımsal sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Afşar Barajı da tamamen doldu.
İki baraj daha yüzde 100 doldu: Manisa'nın barajlarının doluluk oranı yüksek seviyeye ulaştı

13:07 24.05.2026
© AA / Kamil TekmenManisa'nın barajlarının doluluk oranı yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye genelinde yoğun yağışlı dönem devam ederken barajlar hızla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Tokat, Sivas ve Çorum'daki barajların ardından Manisa'daki iki barajında yüksek doluluk seviyesine çıktığı açıklandı.
Manisa'da yıl başından bu yana etkili olan yağışlar, tarımsal sulamada büyük önem taşıyan barajlardaki su seviyesini yükseltti.
Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Salihli ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan ve kentin en büyük barajı olan Demirköprü Barajı, havzasına düşen yağışlarla doldu.
Elektrik üretiminde ve Gediz Ovası'nın tarımsal sulamasında kullanılan barajda, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle uzun yıllar sonra doluluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.
Alaşehir ilçesindeki Alaşehir Çayı üzerinde tarımsal sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Afşar Barajı da tamamen doldu.
Almus Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
Tokat’ta Almus Barajı alarm verdi: Doluluk yüzde 100’e ulaştı
20 Mayıs, 08:27
