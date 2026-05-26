https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/sri-lanka-turkiye-dahil-40tan-fazla-ulkeden-vize-ucreti-almayacak-1106040314.html
Sri Lanka, Türkiye dahil 40'tan fazla ülkeden vize ücreti almayacak
Sri Lanka, Türkiye dahil 40'tan fazla ülkeden vize ücreti almayacak
Sputnik Türkiye
Sri Lanka, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülke için vize ücretlerini kaldırdı. Yeni uygulamayla turistler, ülkeye 30 gün boyunca ücretsiz... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T15:53+0300
2026-05-26T15:53+0300
2026-05-26T15:53+0300
dünya
türkiye
sri lanka
hint okyanusu
vize
tatil
seyahat
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103605/34/1036053443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_669fc1db143a275dc665408415b474d5.jpg
Hint Okyanusu’nun popüler turizm merkezlerinden Sri Lanka, turizmi canlandırmak amacıyla yabancı ziyaretçilere yönelik yeni vize uygulamasını yürürlüğe koydu. Uygulama kapsamında 40’tan fazla ülkenin vatandaşları 30 gün boyunca ücretsiz vize imkanından yararlanabilecek.Türkiye de listedeSri Lanka’nın ücretsiz vize uygulamasına Avrupa’dan çok sayıda ülke dahil edildi. Listede Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler yer aldı.Ayrıca Çin, Endonezya, Tayland ve ABD vatandaşlarının da uygulamadan yararlanabileceği açıklandı.Ülkeye giriş nasıl yapılacak?Yetkililer, turistlerin ücret ödemeyecek olsa da ülkeye girişten önce çevrim içi Elektronik Seyahat İzni (ETA) başvurusu yapması gerektiğini belirtti.UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Sigiriya Antik Kenti, Anuradhapura Kutsal Şehri ve Galle Eski Şehri, Sri Lanka’nın en dikkat çeken turizm merkezleri arasında yer alıyor.Doğa turizmiyle öne çıkan ülkede, 2023 yılında açılan 300 kilometrelik Pekoe Trail yürüyüş rotası da yoğun ilgi görüyor. Çay tarlaları, dağ manzaraları ve kültürel bölgelerden geçen rota, özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/gokyuzunde-kaos-sidneyde-onlarca-dron-limana-dustu-1106032650.html
sri lanka
hint okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103605/34/1036053443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cae51a162184b1aef651444f3e1ba27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sri lanka, hint okyanusu, vize, tatil, seyahat, avrupa
türkiye, sri lanka, hint okyanusu, vize, tatil, seyahat, avrupa
Sri Lanka, Türkiye dahil 40'tan fazla ülkeden vize ücreti almayacak
Sri Lanka, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülke için vize ücretlerini kaldırdı. Yeni uygulamayla turistler, ülkeye 30 gün boyunca ücretsiz giriş yapabilecek.
Hint Okyanusu’nun popüler turizm merkezlerinden Sri Lanka, turizmi canlandırmak amacıyla yabancı ziyaretçilere yönelik yeni vize uygulamasını yürürlüğe koydu. Uygulama kapsamında 40’tan fazla ülkenin vatandaşları 30 gün boyunca ücretsiz vize imkanından yararlanabilecek.
Sri Lanka’nın ücretsiz vize uygulamasına Avrupa’dan çok sayıda ülke dahil edildi. Listede Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler yer aldı.
Ayrıca Çin, Endonezya, Tayland ve ABD vatandaşlarının da uygulamadan yararlanabileceği açıklandı.
Ülkeye giriş nasıl yapılacak?
Yetkililer, turistlerin ücret ödemeyecek olsa da ülkeye girişten önce çevrim içi Elektronik Seyahat İzni (ETA) başvurusu yapması gerektiğini belirtti.
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Sigiriya Antik Kenti, Anuradhapura Kutsal Şehri ve Galle Eski Şehri, Sri Lanka’nın en dikkat çeken turizm merkezleri arasında yer alıyor.
Doğa turizmiyle öne çıkan ülkede, 2023 yılında açılan 300 kilometrelik Pekoe Trail yürüyüş rotası da yoğun ilgi görüyor. Çay tarlaları, dağ manzaraları ve kültürel bölgelerden geçen rota, özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor.