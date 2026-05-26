Sri Lanka, Türkiye dahil 40'tan fazla ülkeden vize ücreti almayacak

Sri Lanka, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülke için vize ücretlerini kaldırdı. Yeni uygulamayla turistler, ülkeye 30 gün boyunca ücretsiz...

2026-05-26T15:53+0300

Hint Okyanusu’nun popüler turizm merkezlerinden Sri Lanka, turizmi canlandırmak amacıyla yabancı ziyaretçilere yönelik yeni vize uygulamasını yürürlüğe koydu. Uygulama kapsamında 40’tan fazla ülkenin vatandaşları 30 gün boyunca ücretsiz vize imkanından yararlanabilecek.Türkiye de listedeSri Lanka’nın ücretsiz vize uygulamasına Avrupa’dan çok sayıda ülke dahil edildi. Listede Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler yer aldı.Ayrıca Çin, Endonezya, Tayland ve ABD vatandaşlarının da uygulamadan yararlanabileceği açıklandı.Ülkeye giriş nasıl yapılacak?Yetkililer, turistlerin ücret ödemeyecek olsa da ülkeye girişten önce çevrim içi Elektronik Seyahat İzni (ETA) başvurusu yapması gerektiğini belirtti.UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Sigiriya Antik Kenti, Anuradhapura Kutsal Şehri ve Galle Eski Şehri, Sri Lanka’nın en dikkat çeken turizm merkezleri arasında yer alıyor.Doğa turizmiyle öne çıkan ülkede, 2023 yılında açılan 300 kilometrelik Pekoe Trail yürüyüş rotası da yoğun ilgi görüyor. Çay tarlaları, dağ manzaraları ve kültürel bölgelerden geçen rota, özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor.

