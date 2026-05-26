https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/gokyuzunde-kaos-sidneyde-onlarca-dron-limana-dustu-1106032650.html
Gökyüzünde kaos: Sidney'de onlarca dron limana düştü
Gökyüzünde kaos: Sidney'de onlarca dron limana düştü
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen ışık festivalinde onlarca drone havada kontrolden çıkarak limana düştü. Kalabalığın yakınında yaşanan olay sonrası... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T13:28+0300
2026-05-26T13:28+0300
2026-05-26T13:28+0300
dünya
avustralya
drone
ışık gösterisi
sydney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106032849_0:572:941:1101_1920x0_80_0_0_27d8c3ff45ad5589e1c520acfb5bc979.jpg
Avustralya’nın en büyük ışık festivallerinden biri olan Vivid Sydney sırasında yaşanan teknik arıza büyük paniğe neden oldu.Festival kapsamında gerçekleştirilen dron gösterisinde, onlarca dron gece gökyüzünden düşerek Darling Limanı çevresindeki sulara çakıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı dronların hızla suya düştüğü ve çevredeki insanların ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.Gösteriyi hazırlayan İngiltere merkezli Skymagic şirketi, olayın "öngörülemeyen radyo frekansı değişikliği" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Şirket, yaşanan teknik sorun nedeniyle 89 dronun otomatik güvenli iniş prosedürünü devreye soktuğunu bildirdi.Gösteriler iptal edildiFestival organizatörleri, olay sonrası bazı gösterilerin iptal edildiğini duyurdu. Vivid Sydney yetkilileri, izleyicilerden özür dileyerek kararın standart güvenlik protokolleri kapsamında alındığını belirtti.Darling Limanı'nda çalışan Robert isimli bir görevli, ABC’ye yaptığı açıklamada, "Betona çarpıp parçalandıklarını uzaktan bile duyabiliyordunuz" dedi. Ancak yetkililer, dronların güvenlik alanı dışına düşmediğini savundu.Binlerce kişi festivale akın ediyor2009’dan bu yana düzenlenen Vivid Sydney, kendisini "Güney Yarımküre’nin en büyük ışık, müzik, fikir ve yemek festivali" olarak tanımlıyor. Festival kapsamında her yıl binlerce kişi Sidney Limanı çevresindeki etkinliklere katılıyor.Bu yılki programda, üç hafta boyunca toplam 22 dron gösterisi yapılması planlanıyordu. Festival organizatörleri, kalan gösterilerin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın yapılacak teknik incelemenin ardından verileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hondiustan-tahliye-edilen-ispanyol-yolcunun-hantavirus-testi-sonucu-pozitif-cikti-1106030537.html
avustralya
sydney
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106032849_0:484:941:1190_1920x0_80_0_0_f0a9b6d75f0f6c9a4f710cb2617cb683.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya, drone, ışık gösterisi, sydney
avustralya, drone, ışık gösterisi, sydney
Gökyüzünde kaos: Sidney'de onlarca dron limana düştü
Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen ışık festivalinde onlarca drone havada kontrolden çıkarak limana düştü. Kalabalığın yakınında yaşanan olay sonrası gösteriler iptal edildi.
Avustralya’nın en büyük ışık festivallerinden biri olan Vivid Sydney sırasında yaşanan teknik arıza büyük paniğe neden oldu.
Festival kapsamında gerçekleştirilen dron gösterisinde, onlarca dron gece gökyüzünden düşerek Darling Limanı çevresindeki sulara çakıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı dronların hızla suya düştüğü ve çevredeki insanların ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.
Gösteriyi hazırlayan İngiltere merkezli Skymagic şirketi, olayın "öngörülemeyen radyo frekansı değişikliği" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Şirket, yaşanan teknik sorun nedeniyle 89 dronun otomatik güvenli iniş prosedürünü devreye soktuğunu bildirdi.
Festival organizatörleri, olay sonrası bazı gösterilerin iptal edildiğini duyurdu. Vivid Sydney yetkilileri, izleyicilerden özür dileyerek kararın standart güvenlik protokolleri kapsamında alındığını belirtti.
Darling Limanı'nda çalışan Robert isimli bir görevli, ABC’ye yaptığı açıklamada, "Betona çarpıp parçalandıklarını uzaktan bile duyabiliyordunuz" dedi. Ancak yetkililer, dronların güvenlik alanı dışına düşmediğini savundu.
Binlerce kişi festivale akın ediyor
2009’dan bu yana düzenlenen Vivid Sydney, kendisini "Güney Yarımküre’nin en büyük ışık, müzik, fikir ve yemek festivali" olarak tanımlıyor. Festival kapsamında her yıl binlerce kişi Sidney Limanı çevresindeki etkinliklere katılıyor.
Bu yılki programda, üç hafta boyunca toplam 22 dron gösterisi yapılması planlanıyordu. Festival organizatörleri, kalan gösterilerin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın yapılacak teknik incelemenin ardından verileceğini açıkladı.