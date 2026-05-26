https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/gokyuzunde-kaos-sidneyde-onlarca-dron-limana-dustu-1106032650.html

Gökyüzünde kaos: Sidney'de onlarca dron limana düştü

Gökyüzünde kaos: Sidney'de onlarca dron limana düştü

Sputnik Türkiye

Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen ışık festivalinde onlarca drone havada kontrolden çıkarak limana düştü. Kalabalığın yakınında yaşanan olay sonrası... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T13:28+0300

2026-05-26T13:28+0300

2026-05-26T13:28+0300

dünya

avustralya

drone

ışık gösterisi

sydney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106032849_0:572:941:1101_1920x0_80_0_0_27d8c3ff45ad5589e1c520acfb5bc979.jpg

Avustralya’nın en büyük ışık festivallerinden biri olan Vivid Sydney sırasında yaşanan teknik arıza büyük paniğe neden oldu.Festival kapsamında gerçekleştirilen dron gösterisinde, onlarca dron gece gökyüzünden düşerek Darling Limanı çevresindeki sulara çakıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı dronların hızla suya düştüğü ve çevredeki insanların ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.Gösteriyi hazırlayan İngiltere merkezli Skymagic şirketi, olayın "öngörülemeyen radyo frekansı değişikliği" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Şirket, yaşanan teknik sorun nedeniyle 89 dronun otomatik güvenli iniş prosedürünü devreye soktuğunu bildirdi.Gösteriler iptal edildiFestival organizatörleri, olay sonrası bazı gösterilerin iptal edildiğini duyurdu. Vivid Sydney yetkilileri, izleyicilerden özür dileyerek kararın standart güvenlik protokolleri kapsamında alındığını belirtti.Darling Limanı'nda çalışan Robert isimli bir görevli, ABC’ye yaptığı açıklamada, "Betona çarpıp parçalandıklarını uzaktan bile duyabiliyordunuz" dedi. Ancak yetkililer, dronların güvenlik alanı dışına düşmediğini savundu.Binlerce kişi festivale akın ediyor2009’dan bu yana düzenlenen Vivid Sydney, kendisini "Güney Yarımküre’nin en büyük ışık, müzik, fikir ve yemek festivali" olarak tanımlıyor. Festival kapsamında her yıl binlerce kişi Sidney Limanı çevresindeki etkinliklere katılıyor.Bu yılki programda, üç hafta boyunca toplam 22 dron gösterisi yapılması planlanıyordu. Festival organizatörleri, kalan gösterilerin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın yapılacak teknik incelemenin ardından verileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hondiustan-tahliye-edilen-ispanyol-yolcunun-hantavirus-testi-sonucu-pozitif-cikti-1106030537.html

avustralya

sydney

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, drone, ışık gösterisi, sydney