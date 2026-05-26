Rusya’dan ABD’ye Alaska mutabakatı çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvede vardığı anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda ABD yönetimini... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T17:21+0300
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği zirvede varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğini belirttiRyabkov, yaptığı değerlendirmede, Washington'un söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.Ryabkov, “ABD yönetimini kendi sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırıyoruz. Anchorage çerçevesini somut anlaşmalara ve kararlara dönüştürme yolunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek, Moskova’nın varılan uzlaşıları uygulama iradesine sahip olduğunu, aynı yaklaşımı ABD’den de beklediklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump’ın Alaska’daki zirvede vardığı anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda ABD yönetimini sorumluluk almaya çağırdı.
