Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/rusyadan-abdye-alaska-mutabakati-cagrisi-1106043921.html
Rusya’dan ABD’ye Alaska mutabakatı çağrısı
Rusya’dan ABD’ye Alaska mutabakatı çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump’ın Alaska’daki zirvede vardığı anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda ABD yönetimini... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T17:21+0300
2026-05-26T17:21+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
abd
alaska
washington
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_0:9:3009:1701_1920x0_80_0_0_f436a20cc0b595c671338f9a592e07ff.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği zirvede varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğini belirttiRyabkov, yaptığı değerlendirmede, Washington'un söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.Ryabkov, “ABD yönetimini kendi sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırıyoruz. Anchorage çerçevesini somut anlaşmalara ve kararlara dönüştürme yolunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek, Moskova’nın varılan uzlaşıları uygulama iradesine sahip olduğunu, aynı yaklaşımı ABD’den de beklediklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusya-abdnin-ukrayna-planina-iliskin-tekliflerini-sunmaya-hazir-1105983037.html
rusya
abd
alaska
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_77:0:2752:2006_1920x0_80_0_0_6501e38f20943ce850ddeea6c4f18631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, abd, alaska, washington, vladimir putin, donald trump
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, abd, alaska, washington, vladimir putin, donald trump

Rusya’dan ABD’ye Alaska mutabakatı çağrısı

17:21 26.05.2026
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump’ın Alaska’daki zirvede vardığı anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda ABD yönetimini sorumluluk almaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği zirvede varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğini belirtti
Ryabkov, yaptığı değerlendirmede, Washington'un söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Ryabkov, “ABD yönetimini kendi sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırıyoruz. Anchorage çerçevesini somut anlaşmalara ve kararlara dönüştürme yolunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek, Moskova’nın varılan uzlaşıları uygulama iradesine sahip olduğunu, aynı yaklaşımı ABD’den de beklediklerini ifade etti.
Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, ABD'nin Ukrayna planına ilişkin tekliflerini sunmaya hazır
24 Mayıs, 10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала