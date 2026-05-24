Rusya, ABD'nin Ukrayna planına ilişkin tekliflerini sunmaya hazır

Ortadoğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Ukrayna'da çözüme yönelik müzakere süreci sekteye uğrarken, Moskova'nın ABD'nin barış planına kendi tekliflerini... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Daire Başkanı Aleksey Polişçuk, Moskova'nın bir sonraki toplantıda ABD'nin Ukrayna barış planına ilişkin tekliflerini sunmaya hazır olduğunu belirtti.Polişçuk, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Abu Dabi ve Cenevre'deki görüşmelerin ardından Rus uzmanların Washington'ın 27 maddelik Ukrayna planına yönelik bir yanıt hazırladığını kaydetti.Polişçuk, tekliflerin içeriğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.Son Şubat'ta müzakere yapıldı2026'nın başından bu yana Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri 3 müzakere turu gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin sonuncusu 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, barış sürecine Ortadoğu'daki durum nedeniyle ara verildiğini vurgulamıştı.Kiev rejiminin müzakerelere başlamak zorunda olduğunu vurgulayan Peskov, Ukrayna'nın cephedeki durumunun kötüleşmesiyle birlikte karar alma özgürlüğünün daraldığı, çatışmanın devam etmesinin ise bu eski Sovyet ülkesi için anlamsız ve tehlikeli bir hal aldığı uyarısında bulunmuştu.

