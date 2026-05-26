Rusya Sağlık Bakanı: Yeni Ebola suşuna karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Rusya’da yeni Ebola suşuna karşı aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
17:38 26.05.2026
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Bölgesi’nde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rusya’da yeni Ebola suşuna karşı aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Muraşko, “Bugün itibariyle yeni suş için aşı geliştirme çalışmaları yapılmakta” diye konuştu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da Bundibugyo suşunun neden olduğu belirtilen Ebola salgını meydana geldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) neredeyse eş zamanlı olarak salgının uluslararası endişe kaynağı bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etti. Son verilere göre, şüpheli vaka sayısı 900'ü aşarken, bunlardan 101'i doğrulanmış durumda.
Pirogov Rus Ulusal Araştırma Tıp Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doç. Dr. İvan Konovalov, virüsün Rusya'ya yayılmasının pek olası olmadığını, zira ülkede buna uygun iklim koşullarının olmadığını ve enfeksiyonun doğal rezervuarı olan etçil yarasaların bulunmadığını ifade etti.
