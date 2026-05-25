https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/ebola-salgini-hastaneleri-felc-etti-900den-fazla-supheli-vaka-1106007211.html
Ebola salgını hastaneleri felç etti: 900’den fazla şüpheli vaka
Ebola salgını hastaneleri felç etti: 900’den fazla şüpheli vaka
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan Ebola salgını, hastaneler ve sağlık Clinics’lerini zor durumda bıraktı. Şüpheli vaka sayısı artıyor, Ebola'nın karanlık tarihi ve son detaylar...
2026-05-25T12:53+0300
2026-05-25T12:53+0300
2026-05-25T12:53+0300
dünya
ebola
haberler
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106006166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62716d53957b99deb9f27a8b9f1361e.jpg
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan Ebola salgını, hastaneler ve sağlık Clinics’lerini zor durumda bıraktı. Afrika CDC Direktörü, “Hastaneler hiçbir araç-gereç olmadan mücadele ediyor” diyerek durumun vahametini dile getirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ana kadar 101’i doğrulanmış olmak üzere 900’den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildiğini bildirdi. Salgın, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde patlak verdi ve tarihin üçüncü en büyük Ebola salgını olma yolunda ilerliyor.Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon kişi devam eden silahlı çatışmaların ortasında yaşıyor. Her 4 kişiden 1’i insani yardıma muhtaçken, her 5 kişiden 1’i ise yerinden edilmiş durumda. Ghebreyesus, şiddetin sağlık çalışanlarını ve yardım ekiplerini de kaçmaya zorladığını, bu durumun temas takibi ve erken teşhis çalışmalarını ciddi şekilde engellediğini söyledi.“Devam eden güvensizlik ve korku, topluluklar arasında da güvensizliği körüklüyor” diyen DSÖ Direktörü, örgüt ve ortaklarının en zor ve tehlikeli bölgelere bile ulaşmaya devam ettiğini belirtti. Ancak topluluklar, Ebola’nın yanı sıra birçok farklı hastalıkla da mücadele etmek zorunda kalıyor.Tedavisi ve aşısı olmayan varyantSağlık yetkililerine göre salgın, nadir görülen Bundibugyo Ebola varyantından kaynaklanıyor. Bu varyantın onaylanmış bir tedavisi ya da aşısı bulunmuyor. 15 Mayıs’ta resmen ilan edilen salgının ardından DSÖ, 17 Mayıs’ta uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.KDC’nin doğusunda 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından başlayan salgın, sağlık sisteminin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Koruyucu ekipman giyen sağlık çalışanları, hayatını kaybeden hastaları defnetmeye çalışırken büyük risk altında görev yapıyor.Ebola’nın karanlık tarihiEbola virüsü ilk kez 1976’da Kongo ve Sudan’da ortaya çıkmıştı. 2014-2017 yılları arasında Batı Afrika’da (Gine, Liberya, Sierra Leone) yaşanan salgında 30 binden fazla kişiye bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Uzmanlar, mevcut salgının hızlı yayılışının ve sağlık altyapısındaki yetersizliğin, kontrolü daha da zorlaştırdığı konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/turkiyeyi-super-el-nino-bekliyor-sicaklik-rekorlari-kuraklik-orman-yanginlari-ve-ani-sel-olaylari-1105998730.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106006166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_342f459653268c0c8cde7874ace23000.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ebola, haberler, dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola, haberler, dünya sağlık örgütü (dsö)
Ebola salgını hastaneleri felç etti: 900’den fazla şüpheli vaka
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan Ebola salgını, hastaneler ve sağlık Clinics’lerini zor durumda bıraktı. Şüpheli vaka sayısı 900'e yükseldi. Ebola'nın karanlık tarihi ne anlatıyor?
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan Ebola salgını, hastaneler ve sağlık Clinics’lerini zor durumda bıraktı. Afrika CDC Direktörü, “Hastaneler hiçbir araç-gereç olmadan mücadele ediyor” diyerek durumun vahametini dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ana kadar 101’i doğrulanmış olmak üzere 900’den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildiğini bildirdi. Salgın, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde patlak verdi ve tarihin üçüncü en büyük Ebola salgını olma yolunda ilerliyor.
Ebola salgınında 119 şüpheli ölüm bulunuyor.
Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon kişi devam eden silahlı çatışmaların ortasında yaşıyor. Her 4 kişiden 1’i insani yardıma muhtaçken, her 5 kişiden 1’i ise yerinden edilmiş durumda. Ghebreyesus, şiddetin sağlık çalışanlarını ve yardım ekiplerini de kaçmaya zorladığını, bu durumun temas takibi ve erken teşhis çalışmalarını ciddi şekilde engellediğini söyledi.
“Devam eden güvensizlik ve korku, topluluklar arasında da güvensizliği körüklüyor” diyen DSÖ Direktörü, örgüt ve ortaklarının en zor ve tehlikeli bölgelere bile ulaşmaya devam ettiğini belirtti. Ancak topluluklar, Ebola’nın yanı sıra birçok farklı hastalıkla da mücadele etmek zorunda kalıyor.
Tedavisi ve aşısı olmayan varyant
Sağlık yetkililerine göre salgın, nadir görülen Bundibugyo Ebola varyantından kaynaklanıyor. Bu varyantın onaylanmış bir tedavisi ya da aşısı bulunmuyor. 15 Mayıs’ta resmen ilan edilen salgının ardından DSÖ, 17 Mayıs’ta uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.
KDC’nin doğusunda 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından başlayan salgın, sağlık sisteminin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Koruyucu ekipman giyen sağlık çalışanları, hayatını kaybeden hastaları defnetmeye çalışırken büyük risk altında görev yapıyor.
Ebola’nın karanlık tarihi
Ebola virüsü ilk kez 1976’da Kongo ve Sudan’da ortaya çıkmıştı. 2014-2017 yılları arasında Batı Afrika’da (Gine, Liberya, Sierra Leone) yaşanan salgında 30 binden fazla kişiye bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Uzmanlar, mevcut salgının hızlı yayılışının ve sağlık altyapısındaki yetersizliğin, kontrolü daha da zorlaştırdığı konusunda uyarıyor.