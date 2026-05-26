Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Starobelsk'te kurtarma çalışmaları saldırılar nedeniyle 15 kez askıya alındı
Ukrayna'nın Starobelsk'te okulun bulunduğu bölgeyi bombalamayı arma kurtarma çalışmaları sırasında da sürdürdüğüne dikkat çeken Yantratova, öğrencileri... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonrası arama kurtarma çalışmalarının, yeni saldırılar nedeniyle 15 kez kesintiye uğradığını, ekiplerin öğrencileri kurtarmasının engellendiğini belirtti.🗣Sputnik'e konuşan Lantratova'nın açıklamaları:🔴Uluslararası medya, Ukrayna'nın LHC'ye yönelik saldırısını aktarırken yalan söylüyor🔴Ukrayna ordusunun Starobelsk'e düzenlediği saldırıyı meşrulaştırma çabaları, yabancı medya mensuplarının bölgeye gelmesiyle birlikte çökmeye başladı🔴Yabancı medyanın Starobelsk'te kendi gözleriyle gördüğü gerçekler karşısında söyleyecek söz bulamayan dış mihraklar, saçma bahanelerin ardına sığınıyor🔴Bazı dürüstlükten uzak medya kuruluşlarının Starobelsk'te yaşananları çarpıtma girişimi, bilinçli olarak üretilmiş asılsız haberlerden ibaret
ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), sputnik, saldırı, bombalı saldırı, yana lantratova, rusya
16:20 26.05.2026
© SputnikRusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucu yıkılan Meslek Yüksek Okulu binasında enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları
Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucu yıkılan Meslek Yüksek Okulu binasında enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları
Ukrayna'nın Starobelsk'te okulun bulunduğu bölgeyi bombalamayı arma kurtarma çalışmaları sırasında da sürdürdüğüne dikkat çeken Yantratova, öğrencileri kurtarma girişimlerinin baltalandığının altını çizdi.
