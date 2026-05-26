Kremlin: Kiev rejimi neo-Nazi özünü sergiliyor
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Kiev'in aşırı milliyetçi liderlere yönelik tutumunu eleştiren Peskov, bu durumun Avrupa için tehlike arz ettiğini de vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin aşırı milliyetçi liderlerin kalıntılarını onurlandırmasını sert bir dille eleştirerek, bu durumun Avrupa için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Kiev yönetiminin aşırı milliyetçi örgüt liderlerinden Andrey Melnik'in naaşını başkente nakletme kararını değerlendirdi.
Ukrayna hükümetinin bu adımlarla Nazi işbirlikçilerini yücelttiğini belirten Peskov, "Kiev rejimi kendi özünü gözler önüne seriyor. Neo-Nazizmin bu tür tezahürleri Avrupa için çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.
'İsrail de tepki gösterdi'
Söz konusu kararın uluslararası alanda da yankı bulduğunu işaret eden Kremlin Sözcüsü, yaşanan gelişmelere Moskova'nın yaklaşımının net olduğunu vurguladı.
Peskov, "Bu konuda İsrail'den de halihazırda bir tepki geldiğini biliyorum. Biz bu duruma son derece olumsuz bakıyoruz" diyerek Ukrayna'nın attığı adımların bölgesel hafıza ve güvenlik açısından taşıdığı risklere dikkat çekti.
🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Kiev'deki askeri tesislere yönelik sistematik bombardımanların başlayacağına dair uyarıya ABD'den resmi bir tepki gelmedi
🔴Moskova, bazı Avrupa başkentlerinin ve AB'nin Ukrayna'daki temsilcilerinin açıklamalarını duydu ancak öncelikli olan Rusya'nın yaptığı uyarıdır
🔴Putin başkanlığındaki üst düzey Rus heyeti, Çarşamba ve Perşembe günleri Astana'da çalışmalar yürütecek
