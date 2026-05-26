Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/kremlin-kiev-rejimi-neo-nazi-ozunu-sergiliyor-1106037247.html
Kremlin: Kiev rejimi neo-Nazi özünü sergiliyor
Kremlin: Kiev rejimi neo-Nazi özünü sergiliyor
Sputnik Türkiye
Kiev'in aşırı milliyetçi liderlere yönelik tutumunu eleştiren Peskov, bu durumun Avrupa için tehlike arz ettiğini de vurguladı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T13:53+0300
2026-05-26T13:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
andrey melnik
kiev
ukrayna
i̇srail
kremlin
dmitriy peskov
nazi
neo-nazi
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_f51ffcf5629e9e1c4950d907d08a9073.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin aşırı milliyetçi liderlerin kalıntılarını onurlandırmasını sert bir dille eleştirerek, bu durumun Avrupa için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Kiev yönetiminin aşırı milliyetçi örgüt liderlerinden Andrey Melnik'in naaşını başkente nakletme kararını değerlendirdi. Ukrayna hükümetinin bu adımlarla Nazi işbirlikçilerini yücelttiğini belirten Peskov, "Kiev rejimi kendi özünü gözler önüne seriyor. Neo-Nazizmin bu tür tezahürleri Avrupa için çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.'İsrail de tepki gösterdi'Söz konusu kararın uluslararası alanda da yankı bulduğunu işaret eden Kremlin Sözcüsü, yaşanan gelişmelere Moskova'nın yaklaşımının net olduğunu vurguladı. Peskov, "Bu konuda İsrail'den de halihazırda bir tepki geldiğini biliyorum. Biz bu duruma son derece olumsuz bakıyoruz" diyerek Ukrayna'nın attığı adımların bölgesel hafıza ve güvenlik açısından taşıdığı risklere dikkat çekti.🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Kiev'deki askeri tesislere yönelik sistematik bombardımanların başlayacağına dair uyarıya ABD'den resmi bir tepki gelmedi 🔴Moskova, bazı Avrupa başkentlerinin ve AB'nin Ukrayna'daki temsilcilerinin açıklamalarını duydu ancak öncelikli olan Rusya'nın yaptığı uyarıdır 🔴Putin başkanlığındaki üst düzey Rus heyeti, Çarşamba ve Perşembe günleri Astana'da çalışmalar yürütecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/ukraynada-olulerin-seferberlige-alindigi-ortaya-cikti-1106033629.html
kiev
ukrayna
i̇srail
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_443a616b3c4002da51233b0cfad1a639.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
andrey melnik, kiev, ukrayna, i̇srail, kremlin, dmitriy peskov, nazi, neo-nazi, rusya
andrey melnik, kiev, ukrayna, i̇srail, kremlin, dmitriy peskov, nazi, neo-nazi, rusya

Kremlin: Kiev rejimi neo-Nazi özünü sergiliyor

13:53 26.05.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Abone ol
Kiev'in aşırı milliyetçi liderlere yönelik tutumunu eleştiren Peskov, bu durumun Avrupa için tehlike arz ettiğini de vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin aşırı milliyetçi liderlerin kalıntılarını onurlandırmasını sert bir dille eleştirerek, bu durumun Avrupa için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Kiev yönetiminin aşırı milliyetçi örgüt liderlerinden Andrey Melnik'in naaşını başkente nakletme kararını değerlendirdi.

Ukrayna hükümetinin bu adımlarla Nazi işbirlikçilerini yücelttiğini belirten Peskov, "Kiev rejimi kendi özünü gözler önüne seriyor. Neo-Nazizmin bu tür tezahürleri Avrupa için çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

'İsrail de tepki gösterdi'

Söz konusu kararın uluslararası alanda da yankı bulduğunu işaret eden Kremlin Sözcüsü, yaşanan gelişmelere Moskova'nın yaklaşımının net olduğunu vurguladı.

Peskov, "Bu konuda İsrail'den de halihazırda bir tepki geldiğini biliyorum. Biz bu duruma son derece olumsuz bakıyoruz" diyerek Ukrayna'nın attığı adımların bölgesel hafıza ve güvenlik açısından taşıdığı risklere dikkat çekti.
🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

🔴Kiev'deki askeri tesislere yönelik sistematik bombardımanların başlayacağına dair uyarıya ABD'den resmi bir tepki gelmedi

🔴Moskova, bazı Avrupa başkentlerinin ve AB'nin Ukrayna'daki temsilcilerinin açıklamalarını duydu ancak öncelikli olan Rusya'nın yaptığı uyarıdır

🔴Putin başkanlığındaki üst düzey Rus heyeti, Çarşamba ve Perşembe günleri Astana'da çalışmalar yürütecek
A Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da ölülerin 'seferberliğe alındığı' ortaya çıktı
12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала