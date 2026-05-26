Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın saldırılarında bir haftada 51 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
2026-05-26T08:51+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırılarda 51 sivilin hayatını kaybettiğini, 199 kişinin de yaralandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik’in hazırladığı ve Rus basınına yansıyan haftalık rapora göre, Rusya topraklarındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılardan toplam 250 sivil etkilendi.
Hayatını kaybeden 51 kişiden birinin, yaralanan 199 kişiden de 20'sinin reşit olmayan çocuklar olduğu kaydedildi.
Bir haftada 4 binden fazla mühimmat kullanıldı
Raporda, Ukrayna silahlı oluşumlarının son yedi gün içinde Rusya topraklarında yer alan sivil hedeflere yönelik en az 4 bin 317 adet mühimmat ateşlediği bilgisine yer verildi. Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerindeki sivil altyapıyı insansız hava araçlarıyla (İHA) neredeyse her gün hedef aldığını kaydetti.
Rus ordusu yalnızca askeri hedefleri vurarak karşılık veriyor
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesislere ve Ukrayna silah sanayisine ait işletmelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.