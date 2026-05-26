İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı: Polis kalabalığa müdahale etti
Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı: Polis kalabalığa müdahale etti
Özgür Özel'in İzmir'de yapacağı miting öncesinde polis müdahale etti. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T12:38+0300
2026-05-26T12:46+0300
12:38 26.05.2026 (güncellendi: 12:46 26.05.2026)
Cemal Enginyurt sosyal medya / İzmir
Cemal Enginyurt sosyal medya / İzmir
Özgür Özel'in İzmir'de yapacağı miting öncesinde polis müdahale etti.
İzmir'de Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitinge İzmir Valiliği'nce, "Güvenlik gerekçesiyle" izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara, polis tarafından tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu.

Valilik izin vermedi

Habertürk'ün haberine göre, Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge, İzmir Valiliği'nin "Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı" için izin vermediği öğrenildi.
Valilikçe mitingin, Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana alınmadı. Polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Havalimanı çıkışında konuştu

Özel, havalimanı çıkışında müdahaleyle ilgili soru üzerine, "Ben gücümü makamdan değil, halktan alıyorum. Halkla birlikte hareket edenlerin coşkusu engellenemez. Milletin önüne konulan bariyerleri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse biz de orada bayramlaşırız" dedi
