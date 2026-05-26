https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/ozgur-ozelin-izmir-mitingi-oncesinde-gerginlik-yasandi-polis-kalabaliga-mudahale-etti-1106032166.html
Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı: Polis kalabalığa müdahale etti
Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı: Polis kalabalığa müdahale etti
Sputnik Türkiye
Özgür Özel'in İzmir'de yapacağı miting öncesinde polis müdahale etti. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T12:38+0300
2026-05-26T12:38+0300
2026-05-26T12:46+0300
türki̇ye
cumhuriyet meydanı
gündoğdu meydanı
i̇zmir valiliği
özgür özel
polis
polis müdahalesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106032418_0:156:1600:1056_1920x0_80_0_0_4e7c35e28ccd0afe3c8734c01667bdc0.jpg
İzmir'de Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitinge İzmir Valiliği'nce, "Güvenlik gerekçesiyle" izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara, polis tarafından tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu.Valilik izin vermedi Habertürk'ün haberine göre, Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge, İzmir Valiliği'nin "Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı" için izin vermediği öğrenildi.Valilikçe mitingin, Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana alınmadı. Polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Havalimanı çıkışında konuştuÖzel, havalimanı çıkışında müdahaleyle ilgili soru üzerine, "Ben gücümü makamdan değil, halktan alıyorum. Halkla birlikte hareket edenlerin coşkusu engellenemez. Milletin önüne konulan bariyerleri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse biz de orada bayramlaşırız" dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/iddialara-yanit-geldi-chpde-parti-calisanlarinin-maas-ve-bayram-ikramiyeleri-yatirilacak-1106029379.html
türki̇ye
cumhuriyet meydanı
gündoğdu meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106032418_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_9bff415d1b6daca21facea19b9a08805.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet meydanı, gündoğdu meydanı, i̇zmir valiliği, özgür özel, polis, polis müdahalesi
cumhuriyet meydanı, gündoğdu meydanı, i̇zmir valiliği, özgür özel, polis, polis müdahalesi
Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı: Polis kalabalığa müdahale etti
12:38 26.05.2026 (güncellendi: 12:46 26.05.2026)
Özgür Özel'in İzmir'de yapacağı miting öncesinde polis müdahale etti.
İzmir'de Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitinge İzmir Valiliği'nce, "Güvenlik gerekçesiyle" izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara, polis tarafından tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu.
Habertürk'ün haberine göre, Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge, İzmir Valiliği'nin "Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı" için izin vermediği öğrenildi.
Valilikçe mitingin, Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana alınmadı. Polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
Havalimanı çıkışında konuştu
Özel, havalimanı çıkışında müdahaleyle ilgili soru üzerine, "Ben gücümü makamdan değil, halktan alıyorum. Halkla birlikte hareket edenlerin coşkusu engellenemez. Milletin önüne konulan bariyerleri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse biz de orada bayramlaşırız" dedi